На Кубок Вызова в Новосибирске пришло рекордное количество болельщиков

В Новосибирске прошёл 14-й Кубок Вызова МХЛ. Лучшие игроки объединились в команды Востока и Запада, чтобы сразиться за победу. Главные тренеры обеих команд — уроженцы Новосибирска: Виталий Черночуб и Александр Барков.

— Игра прошла в упорной борьбе и завершилась со счётом 4:7 в пользу Запада, — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — Спасибо игрокам за зрелищный матч, а болельщикам — за поддержку! Ждём следующих игр!

В Минспорта Новосибирской области добавили, что четыре лучших игрока в этом матче были выбраны для участия в Матче Звезд 8 и 9 февраля:

Дивизион Тарасова: Матвей Короткий

Дивизион Харламова: Яромир Ермаков

Дивизион Чернышёва: Максим Филимонов

Дивизион Боброва: Егор Климович.

По данным ведомства, Кубок Вызова собрал рекордное количество болельщиков за свою историю! Арену посетили 10 378 болельщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что на «Сибирь-Арене» для проведения «Недели звёзд хоккея 2025» (12+) запланировано увеличение вместимости арены почти до 12 000 мест за счёт установки блитчеров (выдвижных трибун).