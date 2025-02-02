Подрядчика для строительства инфраструктуры «СмартСити» ищут в Новосибирске

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области объявило торги по выбору подрядчика для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации по созданию объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры для территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». Стартовая цена контракта 652 млн рублей.

Судя по тендерной документации, победитель должен будет разработать проектную документацию для улично-дорожной сети, системы теплоснабжения, водоснабжения и водотведения, ливневки. ПСД должна быть готова к февралю 2026 года, а строительно-монтажные работы завершены к июню 2027.

По данным главы Минэкономразвития Новосибирской области Льва Решетникова, в 2025 году регион получит деньги за счет списания бюджетных кредитов. Часть этих средств планируется направить на создание инфраструктуры в «СмартСити» .

Напомним, в ноябре 2024 года сообщалось, что АО АРЖС заключило договоры технологического присоединения с АО «РЭС», ФГУП «УЭВ» и МУП Новосибирска «Горводоканал» о подведении к микрорайону сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. К концу 2024 года ООО «Комонвелс Партнершип» должна была завершить разработку мастер-плана «СмартСити». После этого АРЖС планировало приступить к разработке проекта планировки и проектов межевания территории, а также к созданию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

— В марте 2025 года планируется объявить торги на право застройки земельных участков в «СмартСити», — сообщали в АО «АРЖС НСО».

В октябре 2024 года торги по выбору подрядчика для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и проведения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для строительства канализационных сетей в «СмартСити» объявлял МУП МУП «Горводоканал».

Напомним, общая площадь первой очереди микрорайона «СмартСити» который будет создан до 2035 года в Советском районе города Новосибирска, составляет 178 Га. На территории 46,7 га предполагается возведение многоквартирных домов, строительство трех детских садов, двух школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения. В «СмартСити» также планируется создание высокотехнологичной научно- производственной зоны площадью 14,6 Га и общественно-деловых пространств площадью 16 Га. На территории около 40 га планирует создание парковой зоны.

Ранее редакция сообщала о том, что в «СмартСити» Новосибирска увеличили площадь зеленых зон.