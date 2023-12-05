Автомобиль и автобус расстреляли в Ленинском районе Новосибирска

Nissan Terrano и автобус №60 расстреляли на улице Новосибирской и перед перекрестком улицы Широкой. Об этом сообщает паблик АСТ-54.

Сперва водитель и пассажир ощутили два выстрела по автомобилю, после чего разбилось стекло на водительской двери. Затем о выстрелах сообщил и водитель автобуса №60. В автобусе также обнаружилось два отверстия от пуль.

— Потерпевший написал заявление в полицию и выразил надежду, что хулиганы будут скоро установлены. К счастью, выстрелами не нанесли ранения людям, — говорится в сообщении.

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