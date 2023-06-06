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На летних каникулах сибирские дети будут в безопасности с умными часами «Ростелекома»

  • 06/06/2023, 13:05
Гаджет есть в продаже и в Сибири: во время летних каникул он обеспечит безопасность и досуг детей, пока взрослые на работе.

На летних каникулах сибирские дети будут в безопасности с умными часами «Ростелекома»Умные детские часы ELARI 4G Wink от «Ростелекома» приобрели уже свыше 1200 россиян. Гаджет есть в продаже и в Сибири: во время летних каникул он обеспечит безопасность и досуг детей, пока взрослые на работе.

Популярность девайса растет, так как он прекрасно справляется с функцией родительского контроля, а также умеет устанавливать разрешенные геозоны и подавать сигналы в случае нарушения их границ. Например, взрослые могут определить, что ребенок должен гулять в пределах собственного двора или территории летнего школьного лагеря.

Часы ELARI 4G Wink не только защитят, но и развлекут маленьких сибиряков. Это первые российские смарт-часы с голосовым помощником Марусей и онлайн-кинотеатром Wink. Дети смогут смотреть мультфильмы, развивающие ролики и слушать аудиокниги — только те, которые подходят для их возраста.

«Наша компания — участник Альянса по защите детей в цифровой среде, и создавая детские смарт-часы, мы уделили особое внимание вопросам безопасности не только в реальном мире, но и в киберпространстве. Пользователям доступен исключительно детский контент, прошедший тщательную проверку», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Голосовой помощник Маруся, живущий в девайсе, тоже работает в детском режиме. Она станет настоящим цифровым другом: поможет управлять видеосервисом Wink, наберет нужный телефонный номер, поиграет в развивающие игры или просто пообщается с собеседником.

Часы поддерживают голосовую и видеосвязь, при этом позвонить ребенку можно только с подтвержденного номера — остальные система просто блокирует. Гаджет оборудован двумя видеокамерами: основная расположена на передней грани корпуса и позволяет снимать фото и видео окружающего пространства, а вторая находится с правой стороны циферблата и предназначена для селфи и общения по видеосвязи.

Подробно узнать о том, что умеют детские часы ELARI 4G Wink жители Сибири могут на сайте компании. Здесь же есть возможность приобрести гаджет, в рассрочку или за полную стоимость, и получить в подарок трехмесячную подписку на VK Музыку и Wink. Также часы доступны в крупнейших онлайн-гипермаркетах страны (Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и «Яндекс Маркет»).

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : умные часы телеком Ростелеком дети безопасность


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