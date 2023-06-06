В новосибирском Музее природы открывается выставка фотографий «Алтай: 130 лет в объективе исследователя»

8 июня в Музее природы открывается выставка фотографий «Алтай: 130 лет в объективе исследователя».

Активное изучение Горного Алтая началось в XIX веке. Значительный вклад в исследования сделал Василий Сапожников, российский ботаник и географ, экспедиции которого прошли практически по всем горным хребтам Российского и Монгольского Алтая. Одним из важнейших результатов этих экспедиций стал архив с изображениями природных объектов Алтая.

На выставке представлено 42 пары фотографий, в каждой паре используются две фотографии одного места – 130 лет назад и в наши дни. Автор современных фотографий – Татьяна Яшина, заместитель директора Катунского биосферного заповедника по научной работе. Фотовыставка стала результатом ее десятилетней работы, в ходе которой было пройдено более 2000 км по следам экспедиций Сапожникова. Сравнивая фотографии, можно проследить изменения, произошедшие за 130 лет в экосистемах высокогорий: сокращение горных ледников, изменение русел рек, увеличение площади лесных экосистем.

Также на выставке демонстрируются предметы начала XX века – фотокамеры, компас, барометр-анероид, гербарные сетки, старинные открытки.

Без возрастных ограничений