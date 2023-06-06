Прокурор Купинского района с семьей разбился в страшной аварии под Новосибирском

В Купинском районе разбилась иномарка, в которой ехал местный прокурор Антон Бальков вместе со своей семьей, пишет КП-Новосибирск.

По словам сельчан, они ехали из села Новоключи: рядом с ним находится озеро Горькое, куда местные часто ездят отдыхать. Несчастье произошло, когда семья днем возвращалась домой, в Купино.

В администрации Купинского района изданию сообщили, что, по одной из версий, у иномарки пробило колесо, поэтому ее занесло. Однако, что случилось на самом деле, еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

Известно только, что основной удар пришелся на переднюю часть авто – окно с этой стороны разбито, капот смят. Местные жители рассказали, что годовалая дочь прокурора погибла. Эту информацию подтвердили и в администрации Купинского района.

Ранее редакция сообщала, что водитель каршеринга протаранил несколько иномарок и скрылся с места ДТП в Новосибирске.