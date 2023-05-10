Опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске

Работы пройдут поэтапно с 11 по 16 мая в девяти районах Новосибирска. Горячее водоснабжение при этом у основной части потребителей не отключат. Об этом сообщила пресс-служба СГК.

Такие испытания проводят раз в пять лет после окончания отопительного сезона, который в этом году завершается 10 мая.

Такие испытания позволяют определить, каким образом при максимальной температуре теплоносителя (в самое холодное время года) будут работать тепловые сети.

Испытания пройдут в несколько этапов в девяти районах города:

с 11 по 12 мая – в зоне обслуживания Новосибирской ТЭЦ-2 (левобережная часть), Новосибирской ТЭЦ-4, Новосибирской ТЭЦ-5;

с 15 по 16 мая – в зоне обслуживания Новосибирской ТЭЦ-2 (правобережная часть) и Новосибирской ТЭЦ-3.

В дни испытаний основную часть потребителей не будут отключать от горячего водоснабжения. Исключение составят жилые дома, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения, и потребители с неавтоматизированными водоподогревательными установками. Также в целях безопасности прекратят горячее водоснабжение детских и лечебных учреждений.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК заменит более 19 км теплосетей на общую сумму 4 млрд рублей.