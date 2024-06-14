Анна Терешкова: Парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность

По мнению Анны Терешковой, возглавлявшей департамент благоустройства мэрии Новосибирска около 10 лет (До 14 июня 2024 года. — Ред.), весьма «просторной» темой является зеленая индивидуализация районов. Для каждого района Новосибирска планируется разработать свою программу озеленения. На вооружение решено взять опыт Минска — побратима Новосибирска, имеющего еще и немалое сходство с нашим городом.

— Анна Васильевна, как сейчас обстоят дела в новосибирской садово-парковой архитектуре?

— Сейчас у зеленой архитектуры Новосибирска довольно хороший творческий тонус. В работе немало актуальных трендов — вертикальное озеленение, работа со злаковыми породами. Злаки в декоративной роли — это конвертация экологической темы. Новинка — включение кровель в сферу ландшафтной архитектуры, крышное озеленение. Ранее в Новосибирске такого элемента не было, но наработки по теме были у специалистов Ботанического сада и Дендропарка. Так что за эту тему мы взялись не с нуля, наработки уже есть, эта база пойдет в дело.

— Наличие Ботанического сада и Дендропарка помогает Новосибирску?

— Это наши хорошие партнеры и помощники в научно-экспертном плане, мы очень им благодарны за обстоятельные консультации. Но это именно научные организации, а не предприятия озеленительной индустрии, не питомники — у них нет посадочного материала для масштабного городского озеленения. Нам нужно развивать свой собственный питомник, а Дендропарк и Ботанический сад — научно-методическая поддержка процесса.

— Среди архитекторов есть и почитатели привозных растений (любящие их именно за яркую экзотичность-иноземность), и сторонники растений-эндемиков. А какая из концепций более продуктивна в долгосрочном смысле?

— Эндемика заведомо более продуктивна как база озеленения. У местных растений лучше приживаемость. Но, к сожалению, была утеряна именно технологическая преемственность — культура питомников, традиция массового разведения этих пород. Потому и приходится покупать привозные дендроматериалы, привозные саженцы и крупномеры. Но я надеюсь, что с каждым сезоном уровень локализации будет все выше. Надеюсь, что именно в местном питомнике будут выращиваться большие объемы растений для парков и цветников. Возможно, в этом питомнике нам удастся локализовать и какие-то из прежде привозных пород.

— У застройщиков тоже есть свои инициативы по части озеленения. Как бы вы их оценили с позиций специалиста?

— Это прекрасно, когда бизнес идет в ногу с нами по этому пути. У девелоперов здесь, пожалуй, даже побольше возможностей: они могут закупать все, что им приглянулось, все что, хотят. У муниципальных озеленителей есть ограничения по контрактным закупкам: мы обязаны закупать материалы по нижней цене.

— Им нужна какая-либо помощь от муниципальных специалистов? Как они взаимодействуют?

— Строительство и благоустройство — достаточно разные работы. И у многих компаний эта тема проработана вполне профессионально. Новосибирское подразделение «Брусники» хорошо работает с благоустройством (впрочем, они и на общефедеральном уровне этим занимаются ответственно). Из сугубо местных компаний нравится подход Анатолия Павлова и ГК «Сибмонтажспецстрой», ГК «Химметалл». Я рада, что у нас складывается плеяда девелоперов-благоустроителей.

— Как Новосибирск сейчас смотрится на фоне других городов сопоставимого масштаба?

— Тут состязательные позиции у всех плавающие. Новосибирск — не исключение: где-то мы в плюсе в сравнении с другими, где-то в минусе. Так или иначе, по уровню городских общественных пространств мы сейчас входим в топ-5 — в компании с Петербургом, Казанью, Екатеринбургом, Нижним Новгородом. А вот по уровню общего озеленения, в том числе уличного, мы от лидеров пока отстаем. Но сейчас для каждого района разработаны программы озеленения, индивидуальные методики. В этом очень помогли побратимские контакты с Минском. Недавняя поездка в Минск была очень продуктивной. Там практика садово-парковой архитектуры и озеленения не прерывалась с советских времен, многие наработки были сохранены и преумножены. К тому же Минск по градостроительной типологии очень близок к Новосибирску, так что многое из их практики для нас будет органичным. Минскую методику мы аналитически транслируем на Новосибирск, и сейчас она будет воплощаться в виде районных программ озеленения. А общегородское взаимодействие — это консультационно-экспертная помощь, проектная помощь, поддержка посадочным материалом, если таковой в большом объеме потребуется для масштабных проектов. На несколько таких программ уже выделены средства, и скоро в районах Новосибирска мы начнем воплощать новые проекты озеленения.

— Какие из проектов вызывают у вас наибольшее творческое удовлетворение?

— Во-первых, благоустройство Вокзальной магистрали. Это была именно наша инициатива. И первый опыт межкорпоративного взаимодействия — когда дорожники и озеленители действуют сообща. Параллельное обновление дорожного полотна, уличное озеленение, малые формы, фонари — в итоге Вокзальная магистраль выглядит очень свежо и уютно. Такой принцип работы хорошо себя показал, мы применим его и для работы над несколькими бульварами. Во-вторых, парк «Арена», получивший всероссийскую известность и признание профессионалов. А еще есть любимцы из пункта «Воплощаемое» — из того, что сейчас в замыслах, в разработке. Например, с ГК «Брусника» у нас очень интересное взаимодействие по скверу имени Артемьева. Да, это место еще в проектной фазе, проект скоро будет вынесен на обсуждение. Но эту работу уже можно отнести к числу любимых — за интересные вводные, за перспективную роль в образе района. «Брусника», пожалуй, — один из самых благородных девелоперов. И градостроительные решения у них очень качественные, и PR-принципы отличные: не риторика, не тщеславие, а творческая работа над улучшением городской среды.

— Какие перспективы у набережной?

— Надеюсь, хорошие. На примере Михайловской набережной мы увидели, как важно для города такое общественное пространство, как оно меняет городскую жизнь. И теперь понятно — городу нужен единый речной фасад, набережную надо продлевать. Для этого будем урегулировать казус с пескобазами — с этими их контрактами, которые вдруг оказались продленными. По этой части у нас есть поддержка губернатора. И я надеюсь, что проект продления набережной скоро начнет воплощаться. Реку необходимо «возвращать» городу. И те полтора километра набережной, сколь бы хорошо они ни выглядели, — это для города такого масштаба очень мало.

— А как поживает парк «Каменка»?

— «Каменка» будет развиваться. Этот проект долгосрочный, он будет прирастать новыми элементами, новыми художественными решениями. Сейчас в фокусе внимания и «Каменка», и большая парковая зона на левом берегу. Драйвером развития там стал парк «Арена», признанный одним из лучших новых парков России (чем мы гордимся), а теперь благоустройство продвигается к Бугринскому мосту, к новому парку «Верх-Тула». Композиционная связь с «Ареной» будет проработана, но у этого парка будет свое «я» — с уклоном экоживописность, в фитнес-досуг. Город получит и левобережный речной фасад — не повторяющий правобережную эстетику, но составляющий единый образ. Городу очень повезло с такой монументальной рекой. Теперь это обстоятельство и архитекторы понимают, и застройщики, и власти. И я рада, что у нас у всех в этом деле есть творческая солидарность.

Анна Терешкова, закончила Новосибирский медицинский институт по специальности «педиатр». Работала в ОАО «Сибирская контрактная корпорация», ЗАО «Восход-Бейкер», с 2010 года — начальником отдела, затем директором филиала «Сибирский центр современного искусства» государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей», с 2012 года — директором Сибирского филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центр современного искусства». В мае 2014 года Терешкова была назначена начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, в октябре 2019 года — заместителем мэра города.

Ранее редакция приводила мнение архитектора о перспективах развития новосибирских парков.