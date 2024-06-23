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На День города в Новосибирске выступят Пицца, Kamazz и Салтыкова

  • 23/06/2024, 13:42
Автор: Артем Рязанов
На День города в Новосибирске выступят Пицца, Kamazz и Салтыкова
Празднование пройдет 30 июня.

Группа «Пицца» выступит в Новосибирске в честь Дня города. 30 июня они выйдут на сцену Михайловской набережной, как сообщила Ирина Соловьева, начальник управления культуры мэрии города.

Известно, что помимо своих хитов, группа исполнит гимн Новосибирска. Среди звёздных гостей праздника — Ирина Салтыкова, Kamazz, Мукка и АнимациЯ.

Напомним, что Новосибирск готовится к празднованию своего 131-го Дня города. Праздничные мероприятия пройдут 29 и 30 июня.

Главными праздничными площадками станут парк «Арена», расположенный на левом берегу Оби, и Михайловская набережная — на правом.

Ранее редакция сообщала о том, что на Троицу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : день города гимн


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