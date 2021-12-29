Предприниматель получил условный срок за хищение почти 1,5 млн рублей из областного бюджета

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего Сергея Баранова, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что с 31 января 2017 года по 20 августа 2018 года генеральный директор ООО «Солнышко» и «Сибпремиум» Баранов, узнав о наличии областной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы», решил похитить бюджетные денежные средства. Программой предусматривалась финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в форме грантов.

— Злоумышленник трижды изготавливал и предоставлял в региональный Минпромторг фиктивные документы, подтверждая при этом якобы понесенные затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности обществами. Он также подавал заявки для рассмотрения вопроса о выделении обществам финансовой поддержки мигрантов, —сообщили в прокуратуре.

В результате преступных действий Баранов незаконно получил из областного бюджета почти 1,5 млн рублей.

— Кроме того, используя положения вышеназванной государственной программы о возмещении расходов в виде субсидии вновь созданным организациям с учредителем в возрасте до 30 лет, Баранов решил фиктивно создать новое юридическое лицо – ООО «Сибпремиум» с одним из участников, возраст которого был менее 30 лет (подставное лицо в организации), с целью хищения не менее 1 млн. рублей бюджетных средств, — добавили в прокуратуре.

Он изготовил фиктивные документы и подал их в ИФНС, сотрудники которого внесли запись о создании ООО «Сибпремиум» в единый государственный реестр юридических лиц. Однако по результатам заседания специальной комиссии общество не набрало необходимого количества баллов, в связи с чем в предоставлении финансовой поддержки ООО «Сибпремиум» было отказано.

Осужденный вину не признал.

Суд приговорил Баранова к 4 годам лишения свободы (условно, с испытательным сроком 4 года).

К осужденному Министерство предъявило гражданский иск (наложен арест на земельный участок в г. Искитиме с целью возмещения причиненного преступлением ущерба).

Приговор не вступил в законную силу.