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На модернизацию теплосетей Новосибирска направлено три миллиарда рублей

  • 24/08/2023, 11:31

На модернизацию теплосетей Новосибирска направлено три миллиарда рублей
Всего в 2023 году по инвестиционной и ремонтной программам запланирован ремонт 31 участка.

За 10 лет на обновление городских теплосетей направят 16 млрд рублей. В Новосибирске реализуется инвестиционная программа, направленная на ремонт и замену тепловых сетей. Больше всего средств будет освоено в текущем году – около 3 млрд рублей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

«Контролируем ход ремонта магистральной теплосети по ул. Троллейной. Этот объект входит в инвестиционную программу, которая составлена с учётом вхождения Новосибирска в ценовую зону. В соответствии с этой программой за 10 лет в обновление тепловых сетей города Новосибирска должно быть вложено 16 млрд рублей. Составлен график работ, средства распределены на все 10 лет. В прошлом году освоено чуть более 1,2 млрд рублей. В этом году предусмотрено около 3 млрд рублей – самый большой объём по сравнению с другими годами», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Работы по техническому перевооружению магистральной тепловой сети на пересечении улиц Троллейной и Титова выполняет Сибирская генерирующая компания. Замене подлежит участок теплотрассы диаметром 1000 мм протяженностью 86 м по каналу. Возраст демонтируемой трубы – 54 года.

По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максима Рябенко, теплотрасса на ул. Троллейной – один из самых технически сложных участков этого года, поскольку трубы проложены под проезжей частью ул. Титова.

На модернизацию теплосетей Новосибирска направлено три миллиарда рублей

«Магистраль диаметром 1000 мм обеспечивает подачу тепла от ТЭЦ-3 в жилмассивы Кировского района – Затулинский, Чемской. Мы меняем не только трубы, но и железобетонные конструкции канала, где они проходят, это трудоёмкая работа. На перекрестке улиц Троллейной и Титова приходилось на некоторое время сужать дорогу, останавливать движение трамваев. Сейчас основные работы выполнены. До 5 сентября мы завершим монтаж труб, чтобы запустить теплоноситель и подключить потребителей по постоянной схеме. Благоустройство будет закончено до 21 сентября», – сообщил Максим Рябенко.

Теплосеть по ул. Троллейной обслуживает 15 детских садов, 14 школ, 5 лечебных учреждений, 318 многоквартирных домов, 182 индивидуальных домовладения, а также более 500 иных объектов. Горячее водоснабжение потребителей на время ремонта обеспечивается по временной схеме.

Всего в 2023 году по инвестиционной и ремонтной программам запланирован ремонт 31 участка. Из них 4 объекта выполнены полностью, 10 – в завершающей стадии, 5 – в работе, на остальных участках ведётся засыпка и благоустройство.

Большой объем работ выполняется на теплосетях по улицам Широкой, Связистов, Невельского, Петропавловской. Улучшение теплоснабжения жители Западного и Троллейного жилмассивов смогут ощутить уже в предстоящем отопительном сезоне.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика теплосети Мэрия Новосибирска Анатолий Локоть


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