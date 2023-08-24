Новосибирская блогерша восхитилась мужчинами в Дагестане

Новосибирская блогерша Kallina4ka после поездки в Дагестан раскритиковала сибирских мужчин. Эмоциональный видеоролик девушка опубликовала на своей страничке в запрещенной сети.

Анна недавно вернулась из Дагестана и поделилась впечатлениями о поездке.

– Какие же все-таки мужики там! Во-первых, все чистенькие, все такие прям красивые, ухоженные. Вкусно пахнут, – говорит девушка.

А новосибирским парням сибирячка отвесила нелицеприятные комплименты.

—А у нас идет с шаурмой, жрет. У него вот так вот бежит все. Он смотрит на тебя, снимает свои очки и начинает тебе подмигивать.

Или ставит лайки в Инстаграме*. Это все, что он может сделать. Ох, люблю Новосибирск за таких мужиков! А вообще, все хорошие мужики в Дагестане. Так что, девочки, собираем манатки и летим все дружно в Дагестан, — агитирует блогерша.

Сразу после таких заявлений обиженные сибирские парни попросили Анну извинится за свои слова в комментариях.

Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий «Гоблин» Пучков дал выбор между «тварью или дурой» матери мобилизованного из Новосибирска.

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