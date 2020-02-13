На Монументе Славы исправят опечатки в фамилиях фронтовиков

В Новосибирске начался приём заявок на исправление опечаток в фамилиях или инициалах фронтовиков, указанных на пилонах Монумента Славы, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Новосибирск продолжает готовиться к празднованию юбилея Победы. Совсем скоро на Монументе Славы будут продолжены работы по благоустройству и реконструкции. Хочу отметить, что все задачи, которые стояли в рамках федерального проекта по созданию комфортной городской среды, решены. В ходе работ появились нюансы, которые не были учтены в проекте. Так, необходимо обновить Аллею оружия, Аллею Героев и 18-метровый меч – памятник Единству фронта и тыла. Впервые за всё время существования Монумента Славы мы проводим акцию – внесение поправок в написание фамилий фронтовиков, размещённых на пилонах. На сегодняшний день уже поступило 10 заявок от родственников, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска напомнил, что в 1967 году на пилонах Монумента Славы было указано 30266 фамилий. Некоторые были написаны с ошибками. Заявки на исправление будут приниматься до 30 марта 2020 года. Работы по исправлению ошибок будут вестись в апреле – начале мая специалистами МКУ «Горзеленхоз».

— Добавлять новые фамилии на пилоны Монумента Славы нельзя. Тем не менее, предложения такие есть, и мы их принимаем. В Музее Новосибирска ждут любую информацию о воевавших земляках. Их истории и фамилии опубликуют на интерактивном портале «Мемориал Славы новосибирцев», который сегодня создаётся, — отметил мэр Анатолий Локоть.

В мэрии рассказали, что родственникам погибших, чьи фамилии указаны неверно, нужно подать заявление в Музей Новосибирска (ул. Чаплыгина, 27), приложить справку из областного военкомата с подтверждением ошибки и документы о родстве. Заявить об ошибках можно также по телефону: 228-75-52.

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