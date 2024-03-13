«Утопила как котенка»: соседи о матери-кукушке, спрятавшей мертвого младенца в погребе под Новосибирском

После найденного в подвале частного дома мертвого младенца прокуратура Болотнинского района проверит органы опеки и соцзащиту.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики района, иных специалистов, работавших с данной семьей,— сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, страшную находку в подвале частного дома в Светлой Поляне обнаружили полицейские. Среди гор мусора в старом ведре с водой лежало замороженное тело младенца. В пластиковую емкость малыша засунула его собственная мать — 34-летняя Юлия Ш.

Женщина «прославилась» на всю страну в ток-шоу на федеральном канале в 2020 году. Она стала героиней выпуска «Мужского/Женского» после своего чудовищного поступка. В августе 2020 года Юлия родила девочку и бросила ее на остановке общественного транспорта. Малышке повезло — ее вовремя нашли и оказали помощь. Теперь она находится в приемной семье, где ее любят и оберегают. А мать-кукушку лишили родительских прав.

Однако уроков из прошлого женщина так и не вынесла — в этот раз ее жертвой снова стал родной ребенок.

В деревне Юлия скрывала свою беременность, даже не все родственники знали о ее интересном положении.

— Нагуляла от любовника и боялась, что муж узнает и отомстит. Он сидит в тюрьме за убийство уже 10 лет. Родила здоровую, доношенную девчонку, а через сутки подбросила на скамейку у дороги. Потом еще ездила по всяким телешоу, чтобы оправдать себя. Но нет тут оправдания! Муж в тюрьме, а она рожает от кого попало, да еще и выбрасывает, ― возмущаются жители Светлой Поляны.

Соседи поговаривают, что горе-мать не сильно разборчива в ухажерах и охотно откликается на предложения односельчан выпить и развлечься.

— Я ее вчера точно видела. Бухая была. Она в принципе любит это дело, видимо и беременная пила. Может и вправду мертвый родился, но говорят, что она его утопила и в том же ведре спустила в подпол. Как котенка, — поделилась с НГС одна из жительниц поселка.

Сама горе-мать откровенно призналась участковому, что даже не посмотрела, живым появился на свет малыш, или мертвым. Она так же не проверила, дочь или сын у нее родился.

― Я хотела похоронить его на кладбище по-человечески, когда земля оттает. Весной, наверное, или летом, ― оправдывается Юлия.

Ранее редакция сообщала о том, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка.