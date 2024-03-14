Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по младенцу из погреба под Новосибирском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти младенца в Новосибирской области.
Напомним, страшную находку в подвале частного дома в Светлой Поляне Болотнинского района обнаружили полицейские. Среди гор мусора в ведре лежало замороженное тело младенца. В пластиковую емкость малыша засунула его собственная мать.
— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.
Руководитель СК по Новосибирской области Евгений Долгалев должен представить доклад о ходе проверки главе ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что соседи рассказали о матери-кукушке, спрятавшей мертвого младенца в погребе под Новосибирском.
Фото главное: Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области.
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