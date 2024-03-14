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Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по младенцу из погреба под Новосибирском

  • 14/03/2024, 11:41
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Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по младенцу из погреба под Новосибирском
Страшную находку в подвале частного дома в Болотнинском районе обнаружили полицейские.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти младенца в Новосибирской области.

Напомним, страшную находку в подвале частного дома в Светлой Поляне Болотнинского района обнаружили полицейские. Среди гор мусора в ведре лежало замороженное тело младенца. В пластиковую емкость малыша засунула его собственная мать.

Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по младенцу из погреба под Новосибирском

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.

Руководитель СК по Новосибирской области Евгений Долгалев должен представить доклад о ходе проверки главе ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что соседи рассказали о матери-кукушке, спрятавшей мертвого младенца в погребе под Новосибирском.

Фото главное: Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : СК Младенец в погребе Александр Бастрыкин


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