На новосибирский рынок возвращается мультибрендовый бутик SuperStep

На этой неделе магазин SuperStep открылся в ТРЦ «Аура». На полках представлены актуальные модели кроссовок, ботинок и кедов от ведущих брендов, таких как Adidas, Converse, Fila, Nike, Puma, Reebok, Vans и многих других. Второй по счету магазин SuperStep вскоре откроется в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Как сообщили Infopro54 в ТРЦ «Галерея Новосибирск», в городе будут работать 2 магазина бренда. Обе площадки компания открывает самостоятельно, без привлечения франчайзи. В ассортименте представлены женские, мужские и детские изделия в стилистике уличной моды. Обувь на каждый день, деловые и спортивные модели, классика и экстравагантные решения.

Будет ли ООО «ИНТЕРМОДЕ» (бренд SuperStep) развивать сеть магазинов в других городах Сибирского федерального округа — пока неизвестно.

Это второй заход SuperStep в столицу Сибири. Напомним, в 2015 году магазин также открывался в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Сеть мультибрендовых магазинов обуви SuperStep, созданная турецкой группой компаний Eren Perakende в 2012 году, состоит из концептуальных магазинов, в которых представлены популярные модели и специальные коллекции. Сеть охватывает 38 магазинов в Турции, включая 1 интернет-магазин, более 30 магазинов в России (в том числе 5 аутлетов и 1 интернет-магазин) и 7 магазинов в Украине, включая 2 аутлета и 1 интернет-магазин.