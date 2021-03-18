Туристам снова предложили кэшбек за отдых в России

— 18 февраля на пресс-конференции MITT руководитель Ростуризма Зарина Догузова объявила о запуске третьего этапа программы кэшбека. Приобрести тур или проживание с кэшбеком можно будет с 18 марта 00:01 по московскому времени по 15 июня 2021 года, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня, — сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области.

В 2021 году основные параметры программы останутся прежними:

— минимальная стоимость туристической услуги не ограничивается (турпакет, круиз, проживание);

— период проживания в классифицированных средствах размещения — не менее 2 ночей;

— оплата должна быть произведена картой платежной системы «Мир» одного из банков-участников, зарегистрированных в программе лояльности «Мир»;

— размер кэшбека на карту составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте;

— количество начислений возврата средств по одной карте не ограничено.

В министерстве отмечают, что первые два этапа программы туристического кэшбека положительно отразились на динамике продаж туров с размещением в Новосибирской области. По экспертной оценке, доля запросов по поиску билетов в Новосибирске за 2020 год выросла в 1,5 раза к предыдущему году. На первом этапе программы особенно востребованными оказались путевки в санатории Новосибирской области, в которых можно пройти курс реабилитации и восстановления после перенесенной пневмонии, в том числе вирусной этиологии COVID-19.

— Туристический кэшбек уже показал свою эффективность на первых двух этапах. Он сделал доступнее путешествия по стране для туристов и увеличил загрузку коллективных средств размещения в низкий сезон, — поясняет министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — Наш регион регулярно входит в топ-лист интернет-запросов самых популярных направлений для путешествий, третий этап станет дополнительным стимулом для посещения нашего региона.

Председатель правления некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» Дмитрий Микитченко считает, что любая программа инвестиций или поддержки турбизнеса в нынешних экономических условиях отрасли нужна. По его оценке, с учетом реального падения доходов населения субсидирование покупки отдыха и лечения в санаториях Новосибирской области стимулирует продажи, а значит, поддерживает отрасль.

— Программа кэшбека — это хорошая поддержка туризма в России как для санаториев, так и для туристов, потому что стимулирует людей отдыхать внутри страны, к тому же они получают скидку в 20% — для многих это хорошая экономия, — соглашается директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort&spa) Юлия Шелепенкова.

На сайте Мирпутешествий.рф указаны следующие компании Новосибирской области, участвующие в программе: туроператоры Liotour, «Туристический Дом», «Здравкурорт. Объединенные курорты», «ГлавТурОператор», «ТСК Сибирское Здоровье», «Сибирь тур», Seven.travel, «Большая Страна», «TUI Россия», «Адвентура», санатории «Рассвет», «Сибиряк», «Краснозерский», «Доволенский», отели Mirotel, «Сосновый бор», «Евразия», «Комфорт Нск», Crona Hotel&SPA, Gorskiy city hotel, Parus Medical Resort&Spa, Park Inn by Radisson, «Метелица», Domina Hotel Novosibirsk, «Отель-центр Аванта», «Шишка», «Рамада Жуковка Новосибирск», DoubleTree by Hilton Novosibirsk, «Озеро Карачи», «Лесная Сказка», «Шале на Комсомольском проспекте», «Бухта Лазурная», Skyport Hotel, Borviha, Hotel&Spa, Skyexpo, Azimut Hotel Siberia, Smart Hotels, «Евразия».