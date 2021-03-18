Побочные эффекты прививки от COVID-19

В мэрии Новосибирска сообщили о побочных эффектах, которые возникают при вакцинации от коронавируса.

— Побочные эффекты бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней, — говорится в сообщении муниципалитета. — Чаще других могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность). Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных ферментов в сыворотке крови.

Вакцинация в Новосибирске организована на базе государственных медицинских организаций. Они используют препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V» — комбинированную векторную вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19). Вакцину вводят в прививочном кабинете поликлиник после осмотра медицинским сотрудником по предварительной записи. Прививку делают двукратно с интервалом в 21 день.