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На Новосибирской таможне задержаны культурные ценности

В числе задержанных раритетов - ордена и медали времен Великой Отечественной войны и СССР.
  • 19/09/2019, 16:25
На Новосибирской таможне задержаны культурные ценности

Три факта незаконного перемещения через границу культурных ценностей подряд пресекли инспекторы таможенного в аэропорту «Толмачево». Авиапассажиры по очереди пытались вывезти российские государственные награды на остров Кипр, в Германию и Китай, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Так, в багаже россиянки, вылетающей на Кипр рейсом «Новосибирск — Ларнака», при таможенном контроле было обнаружено 11 орденов и медалей, девять из которых оказалась культурной ценностью, а именно :  орден СССР «Красной Звезды», медали СССР «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

— Каких-либо документов, дающих право на вывоз за границу данных медалей, женщина предоставить не смогла, — уточнили в пресс-службе. — По факту недекларирования и несоблюдения установленных запретов и ограничений в отношении россиянки возбуждены административные дела по ч.1 ст.16.2 и ст.16.3 КоАП РФ. Медали изъяты. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Еще две медали инспекторы таможенного поста в аэропорту «Толмачево» изъяли у гражданина Китая, вылетавшего рейсом «Новосибирск — Пекин». Согласно заключению таможенного эксперта ЭКС – филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск, предметы представляют собой медали «За боевые заслуги» и «За трудовую доблесть», которые являются государственными наградами СССР и относятся к категории культурных ценностей.

— По словам иностранца, данные предметы он приобрел на рынке и вез на родину как сувенир. Каких-либо документов в соответствии Законом РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» мужчина предоставить не смог, — отметили в пресс-службе таможни.

Медали изъяты, решается вопрос о возбуждении дела. Так же как и в отношении россиянки, вылетавшей в Германию рейсом «Новосибирск — Дюссельдорф». Среди шести медалей, доставшихся, по словам женщины, ей от деда, одна медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» относится к категории культурных ценностей, и вывозить ее можно только при наличии документов, подтверждающих право на владение наградой. Таких документов у женщины не было.

Фото предоставлено Новосибирской таможней

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