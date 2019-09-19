Бизнес-площадка для собственников бизнеса пройдет в Новосибирске

Именно эта тема станет заглавной на предстоящем мероприятии. Участники необычной Бизнес-площадки «Современные инструменты для эффективного бизнеса» узнают о бережливом производстве или LEAN-системе, применение инструментов которой позволяет достичь высоких результатов в любом бизнесе:

сократить до 90% времени выполнения заказов;

сократить до 80% запасов и незавершенного производства;

сократить до 75% занимаемых площадей;

повысить на 80% качество продукции;

повысить производительность вдвое.

Владение инструментами LEAN и применение данных знаний на практике позволит вывести бизнес на новый уровень за счет сокращения издержек и увеличения качества выпускаемой продукции.

Узнать, как LEAN-система применима именно к Вашей компании можно на Бизнес-площадке, которая состоится 26.10.2019 г. в конференц- холле Банка «Левобережный» (ПАО), по адресу: ул. Кирова, 48, 3 этаж.

Начало регистрации в 12:30, начало мероприятия в 13:00, окончание в 17:00.

К участию в Бизнес-площадке приглашаются собственники бизнеса – участники Программы лояльности банка. Требуется предварительная регистрация. Количество участников ограничено. Организационный сбор: 500 баллов лояльности.

Заявку на участие в мероприятии можно подать на сайте банка или по телефону (383) 3-600-900 (вн. 6621)

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18+ Фото предоставлено пресс-службой банка