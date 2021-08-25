На Новосибирской ТЭЦ-3 продолжится адаптация технологии безмазутного розжига котлов

Новация позволит снизить влияние на экологию: исключить черный дым при растопке котлов.

Подготовкой технологии к внедрению на Новосибирской ТЭЦ-3 руководство станции и подрядчик СГК — КОТЭС Инжиниринг занялись в прошлом году.

«Технологию отработали на одном из котлов станции. На каждом котле, как правило, используется две растопочных горелки. Заменив одну из них, получили экономический и экологический эффект. Из шести часов, которые требуются на растопку котла, первые три часа работали без мазута», — рассказал на днях в интервью порталу sibgenco.online генеральный директор компании КОТЭС Инжиниринг Дмитрий Серант.

В ближайших планах — реконструкция второй горелки с целью полного ухода от использования мазута при растопке котлоагрегата.

Руководитель подрядной организации рассказал также, что решает вопросы, связанные с формализацией и утверждением технологии:

«Планируем провести промышленные испытания с привлечением представителей контролирующих органов, а также заводов-изготовителей котельного оборудования. Кстати, в этом году мы подписали соглашение с Барнаульским котельным заводом, о совместном внедрении технологии безмазутного розжига на производимых котлах. Завод подтвердил готовность содействовать внедрению технологии, в том числе в работе с контролирующими органами».

О планах перехода на безмазутный розжиг котлов на станциях СГК заявил в прошлом году технический директор компании Олег Петров.

Суть технологии электро-ионизационной системы воспламенения топлива — в использовании тока высокой частоты для создания среды, способствующей ионизационному воспламенению угольной пыли, поступающей в горелочное устройство котла.

Минусы использования традиционного способа розжига (термического, при помощи мазута), — неэкономичность, пожароопасность. Черный дым во время растопки котлов из труб неизбежен: пока горит мазут, электрофильтры не работают.