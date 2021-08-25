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Кто и как «не использует» пенсионеров перед выборами

  • 25/08/2021, 15:43
Автор:
Политика
За месяц до выборов Госдумы основные политические игроки сцепились в борьбе за самый ядерный электорат.

Основные парламентские партии в преддверии до избрания нового состава Государственной Думы «вспомнили» о наиболее активной части ядерного электората пенсионерах. Одним из самых обсуждаемых событий во внутренней политической повестке стало заявление президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 10 тыс. руб. Правда, ряд СМИ сообщили, что выплата будет производиться только в том случае, если единороссы, как и в текущем созыве, по результатам выборов займут в Госдуме большинство. Такое заявление президент, якобы, сделал не совсем публично — на собрании активистов и сторонников «Единой России», однако оттуда оно «ушло в народ», спровоцировав разговоры о возможном подкупе данной категории граждан. Как поясняет депутат Госдумы текущего созыва от фракции КПРФ Вера Ганзя, чтобы произвести подобные выплаты в бюджет РФ необходимо внести изменения на сумму порядка половины триллиона рублей.

Обещают выделить из дополнительных доходов, пишет депутат на своей странице в соцсети. Это технически возможно только после выборов. И, наконец, самое главное. Вы, дорогие пенсионеры, не дослушали основное условие этой выплаты. Чтобы эту десятку получить, вы сначала должны обеспечить на выборах в Госдуму большинство «Единой России». Сразу хочу предупредить. Инфляция немедленно сожрёт эту десятку. А, может, и ещё половину к этой десятке прихватит.

Впоследствии устное заявление президента о пенсионных выплатах получило письменное продолжение в виде официального документа.

Произвести гражданам, являющимся получателями пенсий … единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей, говорится в президентском указе от 24 августа. Выплата осуществляется в сентябре 2021 г. органами Пенсионного фонда РФ на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты. Гражданам, являющимся получателями двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом РФ, единовременная денежная выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда.

О получении единороссами парламентского большинства, как условия для выплаты, в указе ни слова.

Ещё одну пенсионно-единороссовскую инициативу в настоящий момент активно пинают основные парламентские оппоненты единороссов коммунисты. Речь идёт о принятом пять лет назад госдумовским большинством решении о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В настоящее время, как уже сообщалось, коммунисты в Новосибирской области собирают подписи жителей региона под требованием к будущему созыву Госдумы дать этому решению обратный ход. Кроме того, соответствующий законопроект в Госдуму на минувшей неделе внесла и группа депутатов от фракции КПРФ.

Справедливости ради стоит отметить, что в протест против повышения пенсионного возраста коммунисты вышли практически сразу после принятия данного решения в 2018 году, организуя акции протеста в населённых пунктах и собирая подписи граждан, решение не поддерживающих.

Что касается справедливороссов, то, комментируя законопроект коллег от КПРФ, они напоминают, что также выступали против него и призывают коммунистов к объединению. Лидер российских справороссов Сергей Миронов заявил о необходимости создания мощной коалиции левопатриотических сил в Госдуме. По его словам, только это может гарантировать отмену пенсионной реформы и других антинародных решений.

Ещё одна пенсионная инициатива справороссов, как уже сообщалось ранее, связана с предоставлением гражданам права вернуть доходы от инвестирования пенсионных накоплений, если граждане смогут в судебном порядке доказать, что переход средств из одного негосударственного пенсионного фонда в другой произошёл против их воли.

Наконец, что касается последней парламентской фракции действующего созыва ЛДПР, то они со своей стороны также внесли несколько законопроектов, связанных с пенсионерами. Первый касается повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности застрахованным гражданам при наличии двух условий: стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и отсутствие факта работы, без требования проживания лица на территории сельской местности. Второй законопроект связан с включением в страховой стаж пенсии граждан период прохождения гражданами военной службы по призыву.

Фото: pixabay.com автор: voffka1966

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия

Теги : стаж пенсионный возраст пенсии Госдума РФ выплаты выборы


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