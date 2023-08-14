На новосибирском Хладокомбинате рассказали про утечку аммиака

На одном из предприятий Новосибирска на территории производственного объекта произошла утечка аммиака. Об этом сообщил глава регионального МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

— 10 августа на предприятии города произошла утечка аммиака. 220 человек эвакуировано, пострадавших нет. На территории и на предприятии проведены замеры, превышение ПДК не выявлено, — сообщил глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Как удалось выяснить журналистам Infopro54, ЧП произошло на новосибирском Хладокомбинате. Но при этом никакой утечки аммиака не было. Недопонимание возникло из-за неправильного доклада информации руководству.