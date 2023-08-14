Новосибирская область готова к проведению юбилейного, десятого Технопрома

Готовность региона к проведению одного из крупнейших мероприятий российской техносферы рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве области. X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области 22-25 августа.

Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость предстоящего события, насыщенность программы форума.

— Архитектура Технопрома в этом году – особенная. С одной стороны, присутствует большой региональный блок, который будет вести лично вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко. С другой стороны, в Технопроме этого года четко и явно присутствуют отраслевые треки. Все отрасли, сферы нашей жизни, по сути дела, будут представлены на Технопроме. За отраслевые блоки отвечают профильные министерства Российской Федерации и соответствующие крупные компании и корпорации.

По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, решены все организационные вопросы. Мероприятия, которые пройдут на площадках позволяют жителям Новосибирской области максимально погрузиться в научно-технологическое развитие таких сфер, как здравоохранение, агробиотехнологии, приборостроение, станкостроение. Уровень готовности – высокий.

Цель форума: стать реальной площадкой для выстраивания межрегиональных и международных кооперационных цепочек в целях импортозамещения и достижения технологического суверенитета на примере конкретных проектов, кейсов, технологических разработок.

Форум проводится в формате Российской научно-технологической недели и включает мероприятия-спутники: III Национальный форум трансфера технологий, XVII Сибирская венчурная ярмарка, Стратегическая сессия научно-образовательных центров России, II Фестиваль научно-популярного и индустриального кино «Кремний», заседание совета АИРР, Школа молодых ученых.

Программа форума включает 227 мероприятий 10 основных треков: цифровые технологии, искусственный интеллект треков, ядерно-инновационные технологии, новые материалы, энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, аэрокосмические технологии и БПЛА, агробиотехнологии и генетика, биотехнологии и биологическая безопасность, технологии для пищевой промышленности, экология и климат, станкостроение, робототехника, приборостроение, малотоннажная химия, нефтехимия и катализ. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Около тысячи спикеров подтвердили участие в мероприятиях.

18+