В Новосибирске снесли здание кафе, которое простояло больше 20 лет

В Новосибирске с территории Первомайского сквера снесли 20-летнее здание кафе, сообщает цифровое издание КП-Новосибирск. Последним арендатором там была бургерная Carl’s Jr.
Кроме того, по решению Арбитражного суда, сносу подлежат здания, в которых располагались общепиты «Парк Кафе» и «Перчини». Однако до сих пор их не начали разбирать.
Напомним, работы по реконструкции Первомайского сквера должны завершить к 15 октября.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске утвержден проект планировки территории в Кировском районе.
Фото: freepik.com — kamranaydinov
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