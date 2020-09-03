На НПЗ разработали новый прицел переменного увеличения

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех готовит к выпуску на рынок гражданской продукции оптический прицел переменного увеличения с диапазоном регулировки от двух до десяти крат. Благодаря особенностям конструкции изделие может устанавливаться на оружие с большим импульсом отдачи. Новинка появится в продаже в ближайшее время и будет стоить на треть дешевле зарубежных аналогов, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Отличительной особенностью оптического прицела переменного увеличения ПО210 является увеличенное расстояние между глазом стрелка и линзой – удаление выходного зрачка составляет 90 мм. Это позволяет компенсировать отдачу оружия. За счет большого поля зрения и коэффициента светопропускания свыше 90% устройство может использоваться для стрельбы в сумерках. В числе других характеристик – диаметр выходного зрачка, который при двукратном увеличении составляет 12 мм, а при максимальном – 4,6 мм. В составе холдинга «Швабе» прицел разработал Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ).

— Сегодня ограниченным тиражом выпущена установочная партия нового прицела. Дальнейшие объемы производства будут корректироваться в зависимости от спроса потребителей. Изделие выполнено из российских компонентов, отличается надежностью конструкции, при этом его стоимость минимум на 30% ниже зарубежных образцов, что дает ему хорошие конкурентные преимущества, — отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Масса нового прицела в боевом положении без крышки и бленды не превышает 900 граммов. А его габаритные размеры – 330х77х65 мм. Прицел совместим с гражданским нарезным охотничьим оружием, а также гладкоствольным с нарезкой «Ланкастер» или «Парадокс».

Фото с сайта НПЗ