Образовательный кластер на базе средней школы №51 в Стрижах начал работу

Накануне нового учебного года в школе №51 в микрорайоне Стрижи прошло совещание министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука с директорами школ Заельцовского района. Министр сообщил, что такие встречи пройдут и в других районах города. Их цель — обсудить новые формы образовательной деятельности.

В совещании руководителей образовательных учреждений принял участие председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков, поделившийся опытом создания образовательного кластера от детсада до вуза на базе школы №51.

— Когда мы совместно с мэрией Новосибирска приступали к реконструкции старого здания, то видели — на площадке есть резерв для постройки детского сада. Это дало нам понимание, что на территории микрорайона есть возможность создать полноценный образовательный кластер. То есть дети после окончания детского сада смогут плавно переходить в среднее учебное заведение, — рассказал Илья Поляков.

Он напомнил, что 1 июня в Стрижах открылось дошкольное отделение МБОУ СОШ №51. И теперь вместе со школой, которая фактически построена заново — здание было полностью реконструировано и получило две дополнительных пристройки, и открылась после реконструкции в прошлом учебном году, здесь начинает работать полноценный образовательный кластер.

Здание школы №51 проектной вместимостью 525 человек было построено в 1967 году. В 2017-м в нем фактически занимались 1 200 детей, обучение велось в две смены. После реконструкции вместимость школы составляет 1 100 человек, фактически же в ней обучаются около 1 500 ребят.

— Общая площадь реконструированных помещений — 4 575,7 кв. м. Общая площадь пристроек — 6 596 кв. м. На территории школы расположены 8 спортивных и игровых площадок, стадион общей площадью 4 394 кв. м, — перечисляет Илья Поляков.

Стоимость капитального ремонта, включая СМР, фасадные работы и оборудование, составила более 137 млн рублей, а сметная стоимость строительства пристроек к школе — 351,8 млн.

Что касается дошкольного отделения, то это здание переменной этажности, рассчитанное на прием 200 детей от 2 до 7 лет. Сейчас здесь работают 10 групп: 2 ясельные, 6 общеобразовательных и 2 комбинированной направленности для детей с нарушениями речи. В строительство детского сада вложены около 204 млн рублей.

Образовательный кластер по большому счет создает преемственность, единую линию образования от детского сада до вуза. Единое образовательное пространство, единые образовательные подходы помогут детям легче адаптироваться к школе. Для родителей это также создаст определенное преимущество. Они уже будут знакомы с требованиями и стандартами образовательной организации: в подготовительных группах с дошкольниками станут заниматься педагоги школьного отделения.

— Следующий этап — налаживание взаимоотношений с высшим образованием. Могу сказать, что уже подписан договор с НГМУ, в ближайшее время планируется подписание договора с горбольницей и поликлиникой №27, ведутся переговоры со СГУПС, — рассказывает Поляков. — Это даст возможность открыть на базе школы специализированные классы: медицинский и инженерный.

Обучение в медклассе, как правило, дает выпускникам при поступлении в профильный вуз дополнительные 5 баллов к ЕГЭ. В целом же, специализированные школьные классы — это возможность ранней профориентации и большая уверенность в будущем выборе у детей.

— Я хотел бы поблагодарить застройщика, чьи усилия совместно с правительством региона привели к тому, что в Стрижах появился этот замечательный объект — новая школа и детский сад на единой площадке под единым руководством. Отмечу также высокую скорость строительства объекта и удачную схему благоустройства. Территория школы стала притяжением не только для ребят, но и для их родителей, для жителей микрорайона. Здесь расположены спортивные площадки, а значит, и дети, и родители получили возможность для комфортных занятий, для совместной деятельности.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук поддерживает идею ранней профориентации и создания похожих образовательных кластеров на других площадках.

Министр также считает, что создание образовательного кластера — это положительная тенденция. Единая образовательная линия, единый педагогический подход, формирует преемственность и целостность образовательного процесса на всех уровнях программы обучения.

— Приход учреждений высшего образования, профтехобразования на крупные школьные площадки помогает определиться с выбором будущего максимальному количеству ребят. Понятно, что не все они выберут ту профессию, к вхождению в которую им будет помогать учеба в специализированном классе, но они смогут выбрать что-то близкое для себя. Важно как можно раньше вовлекать детей в различные проекты, в различную деятельность, помогать им с выбором своего будущего, представлять разные его стороны. Для этого у нас в области реализуются проекты «Большая перемена», «Билет в будущее», WorldSkills, — перечисляет Федорчук. — Радует, что школы сегодня активно участвуют в этой деятельности, появляются профессионально оборудованные классы и мастерские, где дети приобретают практические навыки самостоятельной работы, с получением конечного продукта. Такой опыт не может не быть полезным в любой взрослой деятельности.

Опыт создания образовательного кластера в Стрижах, по мнению министра, можно распространить и на другие школы — как в самом Новосибирске, так и по всему региону. Учитывая количество старых школьных зданий, нуждающихся в полномасштабной реконструкции, для Новосибирской области будут полезны и практические наработки застройщика: ГК «Стрижи» сумела в сжатые сроки создать качественное образовательное пространство нового формата.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Стрижи»