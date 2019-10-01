У «Байкал-Сервиса» в Новосибирске открылся новый терминал

Транспортная компания «Байкал-Сервис» открыла в сибирской столице новый «Центральный» терминал, который стал крупнейшим распределительным центром грузоперевозчика в городе, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы очень давно ждали этого переезда, компания развивается, и старые площади не давали нам развернуться на полную мощность. С новым современным складом класса В+ мы выходим на новый уровень обслуживания. Это сокращение сроков обработки грузов, а, следовательно, и доставки. Тот груз, который будет приходить ночью на терминал, клиент сможет получить уже наутро того же дня, — говорит региональный управляющий ООО «Байкал-Сервис ТК» Виталий Дронов. — Кроме того, это позволит компании значительно улучшить логистику для клиентов всех городов Сибири и Дальнего Востока, так как Новосибирск выступает для них транспортным хабом.

Отмечается, что новый современный складской комплекс площадью 10 тыс кв. м., удачно расположен, имеет хороший подъезд, большое число доковых ворот (по 16 с двух противоположных сторон склада для проведения погрузки и выгрузки), на его территории имеются огромные разворотные площадки, что также удобно для клиентов.

Транспортная компания «Байкал-Сервис» работает на рынке с 1994 года, входит в пятерку ведущих отечественных грузоперевозчиков по версии аналитического агентства InfraNews. Специализируется на доставке сборных грузов по России и ближнему зарубежью (Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан). Оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки, выполняет авиаперевозки по России. В распоряжении грузоперевозчика 134 терминала под ответственное хранение, 14 из них расположены в Москве и Подмосковье. Компания присутствует более чем в 250 городах, в 107 из них открыты ее филиалы.

Фото предоставлено пресс-службой компании