У «Байкал-Сервиса» в Новосибирске открылся новый терминал

Транспортная компания «Байкал-Сервис» открыла в сибирской столице новый «Центральный» терминал, который стал крупнейшим распределительным центром грузоперевозчика в городе, сообщили в пресс-службе компании.
— Мы очень давно ждали этого переезда, компания развивается, и старые площади не давали нам развернуться на полную мощность. С новым современным складом класса В+ мы выходим на новый уровень обслуживания. Это сокращение сроков обработки грузов, а, следовательно, и доставки. Тот груз, который будет приходить ночью на терминал, клиент сможет получить уже наутро того же дня, — говорит региональный управляющий ООО «Байкал-Сервис ТК» Виталий Дронов. — Кроме того, это позволит компании значительно улучшить логистику для клиентов всех городов Сибири и Дальнего Востока, так как Новосибирск выступает для них транспортным хабом.
Транспортная компания «Байкал-Сервис» работает на рынке с 1994 года, входит в пятерку ведущих отечественных грузоперевозчиков по версии аналитического агентства InfraNews. Специализируется на доставке сборных грузов по России и ближнему зарубежью (Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан). Оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки, выполняет авиаперевозки по России. В распоряжении грузоперевозчика 134 терминала под ответственное хранение, 14 из них расположены в Москве и Подмосковье. Компания присутствует более чем в 250 городах, в 107 из них открыты ее филиалы.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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