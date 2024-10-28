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Расходы за снос аварийного жилья могут полностью возложить на собственника

  • 28/10/2024, 18:00
Расходы за снос аварийного жилья могут полностью возложить на собственника
Взамен владелец жилья получит квартиру в найм без права приватизации

Минстрой нашел способ ускорить расселение аварийных домов, возложив расходы за снос и реставрацию таких объектов недвижимости на самих собственников. Тем самым удешевив этот процесс для бюджета. Соответствующий законопроект ведомство недавно представило на общественное обсуждение.

— Жители, переселяемые даже из совсем разваливающихся аварийных домов, смогут получить не менее половины от официальной стоимости жилья, рассчитанной по расценкам Минстроя, — пояснила замдиректора департамента стратегических проектов Минстроя Анна Огурцова.

Предложило ведомство и новые правила определения выкупной цены для собственника аварийного жилья. Так, ценность домов, подлежащих сносу, будет приравнена к нулю, а возмещение рассчитают исходя из стоимости земли и убытков, связанных с переездом, причем за вычетом затрат на снос здания. Для зданий, которые можно реконструировать, будут учитывать рыночную стоимость жилья и земельного участка, расходы на переезд за вычетом расходов на их восстановление.

Взамен денежной выплаты собственникам могут предложить другую недвижимость по договору найма фонда социального использования. Жильцам же неприватизированных квартир предоставят квадратные метры в наемном доме социального использования. При этом, договор найма на такое жилье может быть заключен не более чем на 25 лет. Далее – либо полный выкуп, либо продление договора.

На своем телеграм-канале депутат Госдумы Олег Шеин провел подробный анализ данного законопроекта, доходчиво объяснив, каковы будут последствия нововведения.

— Из выкупной цены будут вычтены затраты на снос дома или реконструкцию объекта культурного наследия, а вместо денег собственник вправе получить квартиру в найм без права приватизации «с зачетом размера возмещения в счет платы за найм» и правом в течение 25 лет выкупить такую квартиру, — написал политик. — Гражданам из неприватизированных квартир при сносе тоже будет даваться жилье в найм на 25 лет без права приватизации, с оплатой за найм и правом выкупа. По истечении 25 лет договор найма можно продлить.

Шеин объясняет, что больше всего пострадают собственники, проживающие в объектах культурного наследия, которые признают аварийными. Такие объекты нельзя сносить, а «реконструировать» их будут за счет жителей. По реставрационным расценкам эта услуга сопоставима со стоимостью квартир, то есть при выселении собственники не получат компенсации вовсе.

— И понятно, что если бюджет выиграет 25% от нынешних расходов, то компенсация жителям окажется на 25% ниже нынешней, — резюмировал политик.

Президент СРО Ассоциации «НОАН», член Совета Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата», организатор Сибирского Жилищного Конгресса Евгений Андрощук считает вопиющей несправедливостью предложенное Минстроем нововведение.

— Это откроенное издевательство над людьми. Снос аварийного жилья, как правило, происходит под последующую застройку. Получается данная мера – это открытый карт-бланш застройщику. Снимая материальную ответственность с беспрекословного получателя выгоды, вешают ее на простого собственника, — возмущается он.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко полностью согласен с выше озвученным мнением.

— Бремя расходов за снос аварийного жилья ни в коем случае не должно ложиться на плечи сособственников. Решение о сносе принимает государство, застройщик заходит на территорию и получает с нее очень хорошую прибыль. Так почему платить за снос должны сами жильцы? Я категорически против этой меры и подобных новшеств, — говорит Агеенко.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске предлагают создать УК для управления аварийным жильем. Сегодня управляющие компании с неохотой заходят на такие объекты из-за повышенных расходов.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : расселение аварийного жилья недвижимость законопроект


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