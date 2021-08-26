Фоторепортаж: В новосибирском Экспоцентре проходит XV Сибирская венчурная ярмарка

На дискуссионных площадках ярмарки участники обсуждают привлечение инвестиций в стартапы, перспективы выхода на глобальные рынки и актуальные тренды развития отрасли.

На открытии Сибирской венчурной ярмарки дали напутствие участникам и перерезали красную ленту вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко, старший вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем и директор-координатор Российской венчурной ярмарки Игорь Гладких.

После открытия «Технопрома» по площадкам мероприятия прошла правительственная делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Александр Николаенко, директор Новосибирского областного инновационного фонда, рассказал Дмитрию Чернышенко об особенностях и отраслевом составе проектов XV Сибирской венчурной ярмарки и конкретной пользе мероприятия для инноваторов Новосибирской области.

Любовь Симонова-Емельянова, директор проектного офиса «Развитие технологий» в ПАО «Ростелеком», председатель жюри Сибирской венчурной ярмарки, посоветовала инноваторам проработать бизнес-модели и отметила, что минимум четыре компании-участника имеют перспективу развития на глобальных рынках.

На питчинг-сессии компании представили свои проекты экспертному жюри.

Сотрудник института катализа и руководитель компании «Утокс» Андрей Загоруйко представил каталитический воздушный процессор для экологически чистого отопления с одновременной очисткой и дезинфекцией воздуха

Проекты участников прокомментировал Игорь Рождественский, соучредитель и член правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий.

Старший вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем отметил, что для успешного роста инновационной компании необходимо собрать команду, где будут научный руководитель, придумавший идею, и предприниматель с практическим опытом.

Победителей XV Сибирской венчурной ярмарки объявят сегодня на церемонии закрытия.

Материал предоставлен пресс-службой Сибирской венчурной ярмарки