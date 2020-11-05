На очередях по медобследованию на ковид пытаются спекулировать

— Есть информация, что в Дзержинском районе Новосибирска идет речь о проявлении теневого рынка. Люди приходят в больницу и платят деньги, чтобы их очередь подвинули. Информацию о таких случаях мы передали в Минздрав, чтобы обратили внимание, — сообщил на сессии регионального парламента депутат Роман Яковлев (КПРФ).

Он отметил, что эта ситуация обсуждалась на заседании фракции перед сессией. Роман Яковлев уточнил Infopro54, что речь идет об очереди на КТ легких в Горбольнице №2 на ул. Ползунова.

— Нужно уходить от этой практики. Те минимальные изменения, которые могут выявиться на КТ при начальной стадии заболевания, не меняют тактику лечения. КТ должна назначаться врачом и только тогда, когда это действительно необходимо, так как обследование несет лучевую нагрузку, — добавил Хальзов.

Эту информацию министр здравоохранения Константин Хальзов не прокомментировал, но в очередной раз подчеркнул, что компьютерную томографию легких нужно делать только в условиях серьезного процесса, она не является вопросом скрининга.

Еще одной темой, которую подняли коммунисты на сессии заксобрания, было усиление психологической помощи родственникам людей, умерших от коронавируса. Часть вопросов, поднимавшихся на сессии, была связана с недостаточным информированием населения о профилактике и мерах борьбы с коронавирусом.

— Нужно постоянно инструктировать население о том, как защищаться: применять средства профилактики, какие действия совершать при возникновении первых признаков коронавируса, используя все каналы доступа к СМИ. Недостаток информации, невозможность дозвониться до скорой, до поликлиники и вызвать врача на дом приводит к возникновению паники, — отметила депутат Наталия Красовская (ЛДПР).

Депутаты также обратили внимание на проблемы с маршрутизацией пациентов, когда скорая стоит в очереди в больницу по несколько часов.

— Не кажется ли вам, что мы выбрали не ту модель оказания медпомощи — экстенсивную, а нужно уже использовать военно-мобилизационную, — поинтересовался Константин Антонов («Родина»).

Константин Хальзов признал, что сейчас появились такие новации, когда медучреждения перепрофилируются в сортировочные госпитали — для тех пациентов, кто может дойти до врачей.

— Однако тут вновь возникает вопрос контакта пациентов с признаками ОРВИ, ковида и т.д. На мой взгляд, сегодня основное — это находиться дома и ждать прихода врача, — подчеркнул министр.

Главврач клинической консультативно-диагностической поликлиники №27, депутат Александр Калиниченко отметил, что нынешней осенью нагрузка на медучреждение выросла в 6-7 раз — с 250 до 1400 вызовов в сутки (пик в середине октября) при убыли медперсонала в 2 раза, по сравнению с прошлым годом.

— Тем не менее количество необслуженных вызовов минимально. Меры, которые предприняты в регионе, позволяют удерживать ситуацию под контролем. Идет большая задержка по результатам тест-систем, отсюда задержка по выпискам. Но в ближайшее время проблема ликвидируется, и ситуация должна выровняться, — уверен Калиниченко. — Мы постоянно мониторим статистику: количество вызовов за последние 10 дней сокращается: 1200, 1150 и т.д. в сутки. Те меры, которые предпринимаются Минздравом области, позволяют стабилизировать ситуацию, а в случае ее ухудшения — сдерживать.

В целом, выступление Константина Хальзова перед депутатами регионального парламента прошло не менее спокойно, чем перед депутатами горсовета Новосибирска. Как пояснил Infopro54 один из парламентариев: «Ни одна ветвь власти сейчас не заинтересована в излишнем педалировании ситуации вокруг коронавируса. Если какие-то вопросы возникают, то их предпочитают решать без шума».

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