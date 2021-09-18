СГК подключает к теплу Новосибирск: график

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков рассказал на встрече с жителями о готовности системы теплоснабжения к зиме и представил график включения отопления в городе.

С 20 сентября по решению мэра Новосибирска в городе стартует отопительный сезон.

График запуска теплофикационной системы Новосибирска рассчитан на 10 дней — 5 этапов по 2 дня, как и в прошлом году. Об этом рассказал Андрей Колмаков на встрече с горожанами, представляя интерактивный доклад Сибирской генерирующей компании о подготовке города к отопительному сезону.

«Начнем с социальных объектов. На первом этапе — 20–21 сентября — будем подключать все детские сады, школы, объекты здравоохранения. С 22 по 27 сентября подключим жилые дома — в три двухдневных этапа, — рассказал Андрей Колмаков. — На финальном пятом этапе — 28 и 29 сентября — тепло получат общественные учреждения: институты, объекты культуры и другие».

Актуальная карта и список улиц по этапам запуска системы теплоснабжения — на портале СГК Онлайн.

Андрей Колмаков напомнил горожанам о том, что второй год есть возможность раннего подключения тепла — до начала отопительного сезона для многоквартирных домов по заявке. 16 сентября в Новосибирске подключился первый многоквартирный дом по индивидуальной заявке — ТСЖ «Красный проспект, 159», и еще несколько домов заявили о желании подключиться быстрее.

Директор филиала рассказал, что в 2021 году СГК меняет, ремонтирует и модернизирует в Новосибирске 32 600 погонных метров тепловых сетей. В том числе компания заменила 2 090 метров теплосетей, провела реконструкцию и техперевооружение 1 100 метров. С учетом состояния труб, ожидаемый объем текущего ремонта составляет свыше 29 тысяч метров; на сегодня СГК заменила 16 тысяч метров.

Средств в тарифе не хватает на перекладку теплосетей в нужном объеме, отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев. Но финансирование, которое СГК направляет на капитальный ремонт, включая тарифные и собственные средства компании, используется, по его мнению, эффективно.

«Если 5–6 лет назад упор в капитальном ремонте делался на внутриквартальные теплосети, то СГК поменяла приоритеты: компания перекладывает прежде всего трубы большого диаметра, — отметил Дмитрий Перязев. — Внутриквартальные трубы — это важно, но если рвется магистральная труба, то без тепла и горячей воды остается еще больше домов».

Глава департамента рассказал, что, по состоянию на 16 сентября, 9 630 объектов города готовы к зиме, при этом пока не готовы 117. Он напомнил, что наряду с СГК в Новосибирске работают еще 22 теплосетевые организации.