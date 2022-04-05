Рекламодателям

На отказ от полисов инвестиционного и накопительного страхования дали месяц

  • 05/04/2022, 12:11
новости Новосибирска
Их периодически навязывают новосибирцам под видом высокодоходных вкладов.

С 25 марта 2022 года начали действовать новые правила отказа от полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ). На расторжение договоров и возврат денег теперь есть 30 дней. Когда договор предусматривает регулярные взносы, расторгнуть его и не потерять деньги можно до внесения третьего платежа, но минимум — в течение четырех недель, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ. Ранее «период охлаждения» для таких страховых продуктов составлял две недели — как и для всех других добровольных видов страхования. Важно, что пролонгированный срок отказа от ИСЖ и НСЖ распространяется только на полисы стоимостью до 1,5 млн рублей.

— Полисы НСЖ и ИСЖ иногда продаются недобросовестно, причём чаще всего людям преклонного возраста. Их позиционируют как «высокодоходный аналог вклада», умышленно замалчивая о том, что доходность не гарантирована и сами деньги не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Кроме того, не все понимают, что ИСЖ и НСЖ могут предполагать регулярные взносы, а пропуск платежа ведет к потере ранее переданных денег, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский. — С подобными случаями так называемого мисселинга сталкивались и новосибирцы. За прошлый год жители региона направили в Банк России 14 жалоб на некорректную продажу полисов НСЖ и ИСЖ под видом вклада. В целом в 2021 году по России таких жалоб было больше полутора тысяч.

Он также отметил, что порой о такой «подмене» вклада люди узнавали только тогда, когда приходило уведомление о необходимости внести очередной платеж. То есть примерно через месяц, когда стандартный двухнедельный «период охлаждения» уже не действовал. Чтобы у людей было больше времени вникнуть во все тонкости таких полисов и оценить, насколько они соответствуют их финансовым целям, Банк России разработал новые минимальные стандарты к накопительному и инвестиционному страхованию жизни.

Если человек решит расторгнуть договор ИСЖ или НСЖ в «период охлаждения», то возвращаются все деньги, которые он заплатил за полис. После «периода охлаждения» при досрочном расторжении договора получить обратно можно только выкупную сумму, которая зависит от срока прекращения договора и может быть даже нулевой.

Стандарты затронули и другие важные вопросы НСЖ и ИСЖ. Так, страховые компании теперь не вправе отказаться от страховых выплат в случае диагностирования у страхователя любого, в том числе социально значимого, заболевания во время действия полиса.

Новые стандарты действуют только для новых договоров ИСЖ и НСЖ и обратной силы не имеют. Если во время действия «периода охлаждения» произошел страховой случай, вернуть страховку будет нельзя.

Фото pixabay — mohamed_hassan

897

Рубрики : Финансы Страхование Инвестиции

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : страхование НСЖ мисселинг ИСЖ инвестиции вклад


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирске заговорили о доступности убежищ

Они есть, но где их искать в случае необходимости?
Читать статью >>
новости Новосибирска

Цены на сахар пошли вниз, а на гречку, овощи и яйца начали расти

В региональном УФАС прокомментировали динамику цен на наиболее востребованные продукты питания и непродовольственные товары.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Коммунальному департаменту мэрии Новосибирска вынесли диагноз — «головотяпство»

Глава города раскритиковал работу подчиненных в части уборки крыш от снега.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска объявили о новых кадровых решениях

В сфере земельных и жилищных отношений. Это уже не первые кадровые перестановки в муниципалитете с начала года.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Повестка ESG не потеряла актуальности, но сменила приоритет

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске заговорили о доступности убежищ

05/04/2022, 17:00

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

05/04/2022, 16:27

Цены на сахар пошли вниз, а на гречку, овощи и яйца начали расти

05/04/2022, 15:46

Центральный рынок планирует повысить ставки по аренде

05/04/2022, 15:00
Популярное

Минпросвещения предлагает рассказать школьникам про антироссийские санкции

05/04/2022, 15:44

ПФР разработал новый регламент, упрощающий получение пенсионных накоплений

05/04/2022, 14:01

WhatsApp ограничивает количество сообщений, которые могут пересылать пользователи

05/04/2022, 11:42

В России зарегистрирован тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно

04/04/2022, 17:12

Майские праздники — 2022

04/04/2022, 15:51

Роскомнадзор ограничил доступ к российской версии ресурса по поиску вакансий Jooble

04/04/2022, 15:20

Магнитные бури в апреле 2022 года

04/04/2022, 11:48

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: россияне оплачивают картами «Мир» треть своих покупок

05/04/2022, 16:01

Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал жилой дом в ЖК «Галактика»

05/04/2022, 14:21

Лучшие решения для сибирского бизнеса: топ-3 сервисов «Ростелекома»

05/04/2022, 11:12

Клиенты ВТБ в 2,5 раза реже обращаются за кредитными каникулами, чем в пандемию

04/04/2022, 19:10

Банк «Левобережный» дарит подарки на день рождения компании

04/04/2022, 19:00

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Повлияют ли санкции на строительство СКИФа

Все корректировки городского бюджета откладываются

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Обоснованность роста цен предприниматели Новосибирска активно обсуждают в соцсетях

От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

Финансы

новости Новосибирска

Март «съел» основной спрос ближайших месяцев на загородную недвижимость

Новосибирец задекларировал годовой доход 4,7 млрд рублей

С 1 апреля вырастут пенсии у 75 тысяч новосибирских пенсионеров

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Политика

новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска объявили о новых кадровых решениях

Два директора школы заявились на мандат Александра Морозова

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Недвижимость

новости Новосибирска

Мэрия оспорит решение суда по пристройке к новосибирскому лицею в кассации

Март «съел» основной спрос ближайших месяцев на загородную недвижимость

В Калининском районе Новосибирска появится еще один крупный жилмассив

За первый квартал квартиры на вторичке в Новосибирске подорожали на 8%

Новые условия льготной ипотеки — возможность приобретения жилья комфорт-класса

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Грозит ли России нехватка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии

Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

Телекоммуникации

новости Новосибирска

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

МТС ищет кадры в Новосибирске

Агропром

новости Новосибирска

Удобрения для сибирских аграриев застряли в Нижнем Новгороде

«ЭкоНива» готова оперативно завершить строительство завода по производству сыров

В сельском хозяйстве идет укрупнение игроков

Почему растут цены на яйца и мясо птицы

Аграриев просят увеличивать производство овощей

Транспорт

новости Новосибирска

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

В эстакаду и дорогу к наукограду Кольцово уже вложили 100 млн руб

Производитель пиломатериалов планирует в 3 раза увеличить выпуск продукции

Мэр Новосибирск рад, что у города появится возможность устанавливать тариф на проезд

Четвертый мост соединил два берега Оби

Медицина

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Новосибирские ученые получили грант на исследование гипертонии

Прививку против коронавируса включили в национальный календарь

Медики наблюдают рост заболеваемости псориазом

Спрос на лекарства в округе снижается

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Общество

новости Новосибирска

В Новосибирске заговорили о доступности убежищ

Цены на сахар пошли вниз, а на гречку, овощи и яйца начали расти

Центральный рынок планирует повысить ставки по аренде

Коммунальному департаменту мэрии Новосибирска вынесли диагноз — «головотяпство»

Влияние санкций на торговые центры можно будет оценить через 2-3 месяца

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска