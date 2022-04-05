На отказ от полисов инвестиционного и накопительного страхования дали месяц

С 25 марта 2022 года начали действовать новые правила отказа от полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ). На расторжение договоров и возврат денег теперь есть 30 дней. Когда договор предусматривает регулярные взносы, расторгнуть его и не потерять деньги можно до внесения третьего платежа, но минимум — в течение четырех недель, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ. Ранее «период охлаждения» для таких страховых продуктов составлял две недели — как и для всех других добровольных видов страхования. Важно, что пролонгированный срок отказа от ИСЖ и НСЖ распространяется только на полисы стоимостью до 1,5 млн рублей.

— Полисы НСЖ и ИСЖ иногда продаются недобросовестно, причём чаще всего людям преклонного возраста. Их позиционируют как «высокодоходный аналог вклада», умышленно замалчивая о том, что доходность не гарантирована и сами деньги не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Кроме того, не все понимают, что ИСЖ и НСЖ могут предполагать регулярные взносы, а пропуск платежа ведет к потере ранее переданных денег, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский. — С подобными случаями так называемого мисселинга сталкивались и новосибирцы. За прошлый год жители региона направили в Банк России 14 жалоб на некорректную продажу полисов НСЖ и ИСЖ под видом вклада. В целом в 2021 году по России таких жалоб было больше полутора тысяч.

Он также отметил, что порой о такой «подмене» вклада люди узнавали только тогда, когда приходило уведомление о необходимости внести очередной платеж. То есть примерно через месяц, когда стандартный двухнедельный «период охлаждения» уже не действовал. Чтобы у людей было больше времени вникнуть во все тонкости таких полисов и оценить, насколько они соответствуют их финансовым целям, Банк России разработал новые минимальные стандарты к накопительному и инвестиционному страхованию жизни.

Если человек решит расторгнуть договор ИСЖ или НСЖ в «период охлаждения», то возвращаются все деньги, которые он заплатил за полис. После «периода охлаждения» при досрочном расторжении договора получить обратно можно только выкупную сумму, которая зависит от срока прекращения договора и может быть даже нулевой.

Стандарты затронули и другие важные вопросы НСЖ и ИСЖ. Так, страховые компании теперь не вправе отказаться от страховых выплат в случае диагностирования у страхователя любого, в том числе социально значимого, заболевания во время действия полиса.

Новые стандарты действуют только для новых договоров ИСЖ и НСЖ и обратной силы не имеют. Если во время действия «периода охлаждения» произошел страховой случай, вернуть страховку будет нельзя.