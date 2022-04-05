Новосибирские ученые получили грант на исследование гипертонии

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН получили грант Российского научного фонда (РНФ) на исследование причин и условий возникновения артериальной гипертонии. Они до сих пор не установлены, что затрудняет формирование единых методов эффективного лечения. Напомним, осложнения, связанные с этим заболеванием, являются одной из основных причин смертности в современном обществе.

Как отмечают ученые, в каждом конкретном случае нужно учитывать не только генетическую предрасположенность, но и средовые влияния: образ жизни, диету, психоэмоциональный стресс, избыточный вес, наличие вредных привычек и прочее. Здесь может помочь метаболомика — новое направление в аналитической биохимии, изучающее конечные и промежуточные продукты обмена веществ, которые можно выделить из биологических образцов, поясняет пресс-служба института.

— Это один из способов конкретизировать картину заболевания у пациента. Знание о метаболических путях, лежащих в основе того или иного типа артериальной гипертонии, позволит более рационально проводить ее терапию, — отмечает научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Алиса Серяпина. — Цель нашего исследования — с помощью метаболомных технологий найти биологические маркеры, позволяющие разделить всю совокупность разных форм и проявлений гипертонии на группы, различающиеся по характеристикам, лежащим в основе разных патогенетических механизмов заболевания.

В ходе работы ученые также планируют получить фармакологические модели гипертонии.

Данный проект предусматривает работу исключительно с лабораторными животными. Согласно условиям гранта, исследования продлятся в течение двух лет, ежегодно на них будет выделяться полтора миллиона рублей. Работа будет финансироваться Российским научным фондом и правительством Новосибирской области в равных долях.

Артериальная гипертония — это хроническое заболевание, характерным признаком которого является повышенное артериальное давление. К осложнениям гипертонии относятся сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения (инсульты), а также заболевания почек и кровеносных сосудов. Мужчины в большей степени предрасположены к развитию гипертонии, особенно в возрасте 35-50 лет. После наступления менопаузы риск заболевания значительно увеличивается у женщин.