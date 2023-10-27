Пациент психбольницы в Новосибирске пытался убить сотрудницу во время побега

Пациент новосибирской психбольницы напал с шуруповёртом на сотрудницу отделения. У женщины серьезное ранение шеи и ушиб головы.

― 36-летний Виталий Б. с помощью инструмента попытался задушить медработницу в подсобке больницы на Владимировской. Женщину госпитализировали, ― сообщает Телеграм-канал «Мэш Сибирь».

После нападения мужчина сумел покинуть клинику и скрыться в неизвестном направлении. В настоящее время его ищут. Известно, что буйный пациент родом из Черепаново.