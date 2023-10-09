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На патриотическое воспитание российские власти потратят почти 46 миллиардов рублей

  • 09/10/2023, 15:44
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На патриотическое воспитание российские власти потратят почти 46 миллиардов рублей
В минувшем году на реализацию проекта было заложено почти пять млрд руб.

Программа называется «Патриотическое воспитание граждан РФ», на нее заложено 45,85 млрд рублей. При этом «Движение первых» получит семь млрд на вовлечение детей в свои ряды и почти 10 млрд на развитие региональных отделений движения, сообщает РБК. Вместе с тем, еще часть средств будет направлена на субсидии, так как движение было обозначено как главный распорядитель бюджета. Через него около 270 млн получит «Юнармия», 1,3 млрд — конкурс «Большая перемена» и еще порядка двух миллиардов направят компаниям и физлицам, которые отвечают за патриотическое воспитание.

Еще 136 млн получат «Орлята России» на программу для начальной школы и 170 млн — на развитие «кадрового потенциала».

Также денежные средства выделяются на работу советников директоров школ по воспитанию, это обойдется бюджету в 20 млрд. Еще 873 млн уйдет на обеспечение школ госсимволами страны.

Отмечается, что работа экспозиций «Россия — моя история» в следующем году будет стоить 400 млн.

Ранее редакция сообщала, что Caviar представил патриотические модели iPhone с флагом и гербом РФ.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансирование Патриотическое воспитание патриотизм власть


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