Судебные приставы Новосибирска за неделю выдворили 33 нелегальных мигранта

Новосибирские судебные приставы на прошедшей неделе выдворили 33 иностранца за пределы Российской Федерации. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области. Все они нарушили режим пребывания в стране.

— Так, на минувшей неделе из Новосибирска на родину отправили гражданина Армении, у которого еще в ноябре прошлого года закончился срок действия визы на пребывание иностранного гражданина в Российской Федерации, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что чаще всего нарушают миграционное законодательство мужчины. Однако, из недели в неделю, 2-3 женщины попадают в список нарушителей.

— 24-летняя гражданка Узбекистана, приехала с ребенком и мужем в Новосибирск на заработки. У мужчины срок визы еще не закончился, а вот у женщины просрочен еще в октябре. С ее слов, по приезде устроилась в кафе в Ленинском районе, но несколько месяцев не работает, поэтому не продлила визу. Иностранка отметила преимущества города в том, что здесь гораздо больше вариантов для трудоустройства и есть возможность зарабатывать, — говорится в сообщении.

В службе судебных приставов рассказали, что женщину задержали на одном из рынков левобережья. При назначении наказания судья, учла длительный период незаконного нахождения на территории России и решила выдворить мигрантку за пределы Российской Федерации в принудительной форме. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили иностранку, как и остальных незаконных мигрантов, до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

С начала года судебные приставы Новосибирска отправили на родину 795 граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших срок пребывания в России. Еженедельно в среднем около 50 мигрантов правоохранители выдворяют из страны. Как правило, это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии.

В ведомстве напомнили, что за пропуск сроков на временное пребывание в РФ для иностранцев и граждан, которые приезжают в Россию на заработки из других стран, предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 2 000 до 5 000 рублей с депортацией или без нее. При этом, за совершенное правонарушение к гражданам применяется запрет на въезд в РФ на 5 лет.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки мигрантов под Новосибирском.