На платформе Большая Сибирь зарегистрировано более 17 тыс предприятий

Результаты разработки и перспективы внедрения единой межрегиональной информационно-сервисной платформы «Большая Сибирь» обсудили на заседании общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», которое состоялось на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.

— Главными задачами Интернет-ресурса являются обеспечение внутри- и межрегионального взаимодействия предприятий-поставщиков и производителей Сибири, развёрнутое представление товаров и услуг и расширение спектра предложений, — напоминает Сибирский окружной информационный центр.

В настоящее время платформа работает в режиме опытной эксплуатации, на ней уже зарегистрировано более 17 тысяч предприятий-поставщиков и производителей Сибири. Пилотными регионами по работе на ресурсе «Большая Сибирь» выступили Алтайский край и Кемеровская область. Разрабатываются дорожные карты по внедрению платформы в Республике Хакасия и Иркутской области.

Презентация новой информационно-сервисной платформы для бизнеса Сибирского федерального округа — «Большая Сибирь» прошла на Красноярском экономическом форуме -2023. Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников пояснял, что платформа «Большая Сибирь» предназначена для развернутого представления и доступа к товарам и услугам предприятий — поставщиков и производителей Сибири, обеспечения межрегионального взаимодействия и расширения спектра предложений для государственных и муниципальных закупок.

Ранее редакция сообщала о том, что коллективный стенд «Большая Сибирь» открылся на Петербургском международном экономическом форуме.