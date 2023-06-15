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Из системы центра тестирования исчезли оценки школьников по ОГЭ по русскому языку

  • 15/06/2023, 18:39
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Из системы центра тестирования исчезли оценки школьников по ОГЭ по русскому языку
Родителям новосибирских школьников обещают вернуть их в скором времени и дать дополнительный день на апелляцию.

Из федеральной системы тестирования пропали данные ОГЭ по русскому языку, о чём редакции Infopro54 сообщили родители новосибирских школьников. Эту информацию корреспонденту издания официально подтвердила и директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева.

Данные по техническому сбою из ФЦТ перезагружаются, сообщила директор института. Новые результаты будут выставлены, как получим сегодня, незамедлительно, день на апелляцию будет добавлен. После публикации всем необходимо будет проверить результаты ещё раз.

Напомним, что до этого появилась информация о рекордном количестве «двоечников» по математике в одной из новосибирских школ. Пока эту информацию официально не подтвердили ни в руководстве школы, ни в министерстве образования Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о скандале с забастовкой в гимназии №10.

Фото Flickr — GensaGensa

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : результаты ОГЭ по русскому Наталья Ярославцева


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