Из системы центра тестирования исчезли оценки школьников по ОГЭ по русскому языку

Из федеральной системы тестирования пропали данные ОГЭ по русскому языку, о чём редакции Infopro54 сообщили родители новосибирских школьников. Эту информацию корреспонденту издания официально подтвердила и директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева.

— Данные по техническому сбою из ФЦТ перезагружаются, — сообщила директор института. — Новые результаты будут выставлены, как получим сегодня, незамедлительно, день на апелляцию будет добавлен. После публикации всем необходимо будет проверить результаты ещё раз.

Напомним, что до этого появилась информация о рекордном количестве «двоечников» по математике в одной из новосибирских школ. Пока эту информацию официально не подтвердили ни в руководстве школы, ни в министерстве образования Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о скандале с забастовкой в гимназии №10.