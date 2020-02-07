На площадке ЛДС установлено две трети свай

Темпы работ по строительству новой ледовой арены в Новосибирске идут по графику: на площадке строительства установлена тысячная свая – работы по их установке планируется завершить в течение месяца, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Темпы работ, набранные в декабре-январе, позволили к сегодняшнему дню выполнить две трети объёма работ по сваям. Согласно графику, в течение ближайших 30 дней работы по сваям должны быть завершены. Всего их будет установлено более полутора тысяч, диаметром 600 миллиметров и глубиной до 41 метра. Параллельно в феврале должны начаться бетонные работы – подрядчик приступает к устройству серьёзного фундамента под сооружением. В течение лета мы будем наблюдать, как это сооружение «растёт» из земли – будут монтироваться металлоконструкции, часть помещений к концу года даже подведут под кровлю, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, сегодня круглосуточно бурение осуществляют 11 установок. Установлено уже 66 процентов от общего количества свай. В середине марта будет забита последняя – 1510-ая свая.

— Подобного свайного основания в Сибирском федеральном округе не делал ещё никто, – пояснил Иван Шмидт. – Основная проблематика этого участка – в том, что на небольшом участке земли мы решаем большое количество задач – и станция метро, и ливневая канализация, транспортная инфраструктура и пешеходные переходы и многое другое. Без контроля это оставаться не может. На этом объекте контроль осуществляет не только министерство строительства и департаменты, но и Ростехнадзор. Мы испытываем каждую сваю даже больше, чем это необходимо, и перестраховываемся в полтора-два раза. У нас фиксированный срок ввода – 2022 год, мы в июле-августе 22-го года должны уже провести тестовые соревнования. Финансирование сбалансировано, поэтому главное для нас – жёсткие сроки.

В правительстве отметили, что работы развёрнуты по всем объектам, которые будут введены в эксплуатацию вместе с ледовой ареной: производственные работы на автодорогах, непосредственно на самой площадке, подготовлена проектная документация и экспертиза по строительству станции метро «Спортивная», заключён контракт по производству строительно-монтажных работ по очистным сооружениям.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области