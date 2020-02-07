В Новосибирске нашли место для строительства 16 млн кв. м жилья

— Вчера мы закончили публичную работу с генпланом Новосибирска. Документально это будет зафиксировано 5 марта, а утвердить его мы планируем на сессии горсовета в июне, — сообщил на отраслевом совещании заммэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

По его словам, за 2019 год, корректируя генплана Новосибирска, департамент провел работу по 40 отраслевым направлениям, в том числе на встречах во всех районах города с общественностью, предпринимательским сообществом. В результате в проекте генплана актуализирована транспортная схема города с указанием этапности и приоритетности строительства до 2030 года, определены направления развития зеленых зон и общественных пространств. Кроме того, в документе установлены границы зон опережающего развития города Новосибирска, то есть территорий, занятых ветхим и аварийным жильем, а также ИЖС в центральной части города и среднем удалении от центра, которые в ближайшие 10 лет будут активно осваиваться.

В соответствии с генеральным планом, в реновацию попадают 1100 ветхих и аварийных домов и более 10 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства.

— Чтобы подготовить эти участки для выхода строительных организаций, в департаменте строительства создан отдел комплексного устойчивого развития территорий. Он приступил к работе с 1 января 2020 года. По нескольким площадкам работа уже ведется, — говорит Алексей Кондратьев.

По словам Кондратьева, в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) утверждена территория реновации как территория комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ). В общей сложности это 114 объектов, занимающих 384 га. Из них 12 участков — это территория частного сектора общей площадью 150 га. До 2025 года в городе также планируется расселение 176 ветхих и аварийных домов. Предполагается, что за счет освоения 384 га земли, вошедшей в КУРТ, в Новосибирске будут построены 9,4 млн кв. м нового современного жилья.

В 2019 году мэрия заключила 5 договоров РЗТ на расселение 24 многоквартирных домов на участках общей площадью 6,5 га. Всего в Новосибирске действуют 30 договоров РЗТ на расселение 125 многоквартирных и 16 частных домов, на участке 39,2 га.

На территориях, зарезервированных в проекте генплана города в части реновации, также добавляются площадки, которые передаются из федеральный собственности. С учетом всех участков в ближайшие 10 лет в городе могут появиться 16 млн кв. м жилья.

— На перспективу нужно всем понимать, что инвесторы, которые заходят с жилищным строительством на земли промпредприятий, будут получать разрешение только после того, как будет полная ясность с обеспечением площадки объектами социальной инфраструктуры, — предупредил он, обращаясь к присутствующим на совещании застройщикам. — В качестве примера приведу соглашение, подписанное с компанией ООО «Союз-Инвест» (входит в ГК «Союз», Барнаул), осваивающей площадку на улице Островского (ЖК «Галактика», возводится на территории бывшего молзавода «Альбумин». — Ред.). Она проектирует и строит детский сад на 150 мест, а потом безвозмездно передает его в муниципальную собственность. Думаю, что это послужит примером для остальных строительных организаций, планирующих наступать на промышленные территории с проектами по строительству жилья.

Говоря о перспективах жилищного строительства в ближайшие 10 лет, Кондратьев подчеркнул, что в сегодняшних условиях успешных результатов невозможно добиться без массового строительства социальной инфраструктуры.

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