На площадке Промышленно-логистического парка появится мощный ИТ-хаб

Группа компаний Key Point начинает строительство центра обработки данных (ЦОД) на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Проект региональной сети дата-центров инициирован группой компаний Key Point. Он включает в себя строительство объектов в 30 регионах в течение ближайших 6 лет. В Новосибирске строительство будет реализовано в два этапа, общая проектная мощность центра обработки данных составит 8 МВт. Емкость каждой из очередей – 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Новый ЦОД будет проходить сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III.

Запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2023 года. Объем инвестиций в строительство двух очередей дата-центра составляет 2,5 млрд руб.

Проект реализуется на участке на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области, ранее предоставленном ПАО «ВымпелКом», который станет одним из ключевых клиентов ЦОД в Новосибирске.

Также отмечается, что открытие центра обработки данных в Новосибирске станет важным шагом на пути к улучшению сервиса абонентов и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, площадка ПЛП позволяет размещать на своей территории такие энергоемкие объекты, как дата-центры. В настоящее время ведется строительство подстанции на 49 МВт с возможностью дальнейшего увеличения мощности, запуск планируется в конце 2024 года. Резиденты Компании на территории ПЛП на конец 2022 года уже вложили в свои проекты 58,8 млрд рублей, создали 6 063 рабочих мест и перечислили более 1 млрд рублей налогов в региональный бюджет за 2022 год.

Группа компаний Key Point – региональная сеть центров обработки данных. В июне 2022 года группа анонсировала строительство 35 дата-центров в течение ближайших шести лет во всех федеральных округах России.

Ранее редакция сообщала о том, что компания «Ирмаш» получит заем от Фонда развития промышленности Иркутской области.