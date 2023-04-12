Что делать, если голод все-таки сильнее сна

Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова в интервью радио Sputnik рассказала, какие продукты можно есть перед сном, передает ФАН.

По словам специалиста, не стоит употреблять на ночь пищу с высоким содержанием углеводов, так как это может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови. Предпочтение следует отдавать жирным продуктам, например, орехам (пекан, грецкие, миндаль и другие) и авокадо.

Кроме того, врач рекомендует пересмотреть дневной рацион питания, чтобы ближе к ночи не настигало чувство голода.

— В ночное время ЖКТ должен отдыхать. Поэтому еда перед сном не является правильным пищевым выбором, — подчеркнула врач.

Однако, если голод сильнее сна, Александра Разаренова советует употребить в пищу костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка.

— Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла, — заключила эксперт.

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