Суд вынес наказание новосибирцу за то, что он вымогал у чиновника деньги и коньяк

Бердский городской суд дал более 2 лет заключения в исправительной колонии общего режима гражданину, подозреваемому в вымогательстве у одного из областных чиновников денег в сумме более 300 тыс руб и бутылки коньяка стоимостью около 3 тыс руб. Об этом сообщает пресс-служба Бердского городского суда. При этом, по информации суда, отбывать наказание виновному не придётся.

— Шехтман освобождён от отбывания назначенного наказания, поскольку ему зачтено в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 26 апреля 2021 года по 11 апреля 2023 года из расчёта день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщают в суде. — Александр Шехтман освобождён из-под стражи в зале суда 11 апреля 2023 года.

Напомним, что дело в отношении Александра Шехтмана было возбуждено по ч. ст. 163 УК РФ — вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, в целях получения имущества в крупном размере.

— Шехтман А.А., будучи недовольным ответами, полученными им на его заявления из государственного управления, сообщил руководителю управления о намерении разместить якобы компрометирующие должностное лицо сведения в сети «Интернет», — напоминают в суде историю вопроса. — Демонстрируя реальность осуществления высказанной угрозы, Шехтман А.А. на своих личных страницах в сети Интернет опубликовал информацию для всех пользователей указанных ресурсов фотографию должностного лица с комментариями о ненадлежащей работе последнего, намекая на имеющуюся в его распоряжении информацию, якобы позорящую и компрометирующую указанное лицо.

Как следует со страницы Александра Шехтмана в соцсети, до помещения под арест он выпустил серию публикаций с жёсткой критикой ряда как региональных, так и федеральных чиновников.

― Их можно называть по-разному ― лоббисты, экстремисты, шантажисты, ― но они инициируют жалобы, на основании которых проводятся внеплановые проверки. У нас есть примеры, когда действия надзорных органов при этом явно избыточны. Не всегда коллеги могут разобраться, какие цели преследует гражданин, но госмашина действует по закону — и предприниматель попадает под жесткий прессинг, ― отмечал глава региона.

Напомним, недавно на конференции «ЗаБизнес: рейтинг регионов Новосибирская область» губернатор региона Андрей Травников отметил, что надзорные и правоохранительные органы обязаны отрабатывать заявления граждан и общественных организаций, но во многих регионах, в том числе в Новосибирской области, присутствуют группы граждан и общественных организаций, которые этим пользуются профессионально.

Ранее редакция сообщала, чем закончилась история новосибирского журналиста Николая Сальникова, осуждённого за медиашантаж ряда новосибирских политиков.