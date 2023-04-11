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Суд вынес наказание новосибирцу за то, что он вымогал у чиновника деньги и коньяк

  • 11/04/2023, 18:41
Автор:
вымогательство взятки у чиновника
Несмотря на обвинительный приговор, пребывать в местах не столь отдалённых осужденному не придётся.

Бердский городской суд дал более 2 лет заключения в исправительной колонии общего режима гражданину, подозреваемому в вымогательстве у одного из областных чиновников денег в сумме более 300 тыс руб и бутылки коньяка стоимостью около 3 тыс руб. Об этом сообщает пресс-служба Бердского городского суда. При этом, по информации суда, отбывать наказание виновному не придётся.

Шехтман освобождён от отбывания назначенного наказания, поскольку ему зачтено в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 26 апреля 2021 года по 11 апреля 2023 года из расчёта день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, сообщают в суде. Александр Шехтман освобождён из-под стражи в зале суда 11 апреля 2023 года.

Напомним, что дело в отношении Александра Шехтмана было возбуждено по ч. ст. 163 УК РФ вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, в целях получения имущества в крупном размере.

Шехтман А.А., будучи недовольным ответами, полученными им на его заявления из государственного управления, сообщил руководителю управления о намерении разместить якобы компрометирующие должностное лицо сведения в сети «Интернет», напоминают в суде историю вопроса. Демонстрируя реальность осуществления высказанной угрозы, Шехтман А.А. на своих личных страницах в сети Интернет опубликовал информацию для всех пользователей указанных ресурсов фотографию должностного лица с комментариями о ненадлежащей работе последнего, намекая на имеющуюся в его распоряжении информацию, якобы позорящую и компрометирующую указанное лицо.

Как следует со страницы Александра Шехтмана в соцсети, до помещения под арест он выпустил серию публикаций с жёсткой критикой ряда как региональных, так и федеральных чиновников.

Бизнес попросили не давать поводов для проверок

Бизнес попросили не давать поводов для проверок

Напомним, недавно на конференции «ЗаБизнес: рейтинг регионов Новосибирская область» губернатор региона Андрей Травников отметил, что надзорные и правоохранительные органы обязаны отрабатывать заявления граждан и общественных организаций, но во многих регионах, в том числе в Новосибирской области, присутствуют группы граждан и общественных организаций, которые этим пользуются профессионально.

― Их можно называть по-разному ― лоббисты, экстремисты, шантажисты, ― но они инициируют жалобы, на основании которых проводятся внеплановые проверки. У нас есть примеры, когда действия надзорных органов при этом явно избыточны. Не всегда коллеги могут разобраться, какие цели преследует гражданин, но госмашина действует по закону — и предприниматель попадает под жесткий прессинг, ― отмечал глава региона.

 

Ранее редакция сообщала, чем закончилась история новосибирского журналиста Николая Сальникова, осуждённого за медиашантаж ряда новосибирских политиков.

Фото со страницы сообщетсва судов общей юрисдикции в соцсети ВКонтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : вымогательство взятки у чиновника


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