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На Плющихе открылся новый корпус детского сада

Технический старт состоялся 12 декабря. Это третий блок действующего детсада №100.
  • 16/12/2019, 11:23
Автор: Ольга Еренкова
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Площадь нового трехэтажного здания детского сада — 5775 кв. м. Он рассчитан на 165 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Всего в корпусе разместятся девять групп, для детей ясельного возраста предназначены две из них. Наряду с просторными игровыми комнатами, спальнями, спортивным и актовыми залами в новом детском саду есть пассажирский и грузовой лифты, комната отдыха, сенсорная комната и профессионально оборудованный театральный зал. Принять малышей детсад сможет уже в январе.

— Мы очень рады, что в новом здании у нас появился зал для театральной студии, что он оснащен профессиональным оборудованием. Здесь у наших детей будет возможность делать потрясающие театральные постановки, раскрывать свои таланты и способности, — с гордостью рассказывает заведующая МАДОУ №100 Татьяна Сударева.

Депутат заксобрания Новосибирской области по 34 избирательному округу Сергей Конько отметил, что новый детский сад поможет снизить остроту проблемы с нехваткой мест для дошкольников на Плющихинском жилмассиве.

— Жилмассив у нас молодой, молодых семей с ребятишками на округе много, поэтому нехватка мест в садах всегда ощущается. Два новых детских сада, которые будут сданы в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы, станут значительным подспорьем, но окончательно проблему дефицита не решат, — поясняет он. — Очень хорошо, что в новых садах будут работать ясельные группы. Таких групп нужно больше. Мамы хотят работать, хотят вернуться в профессию — и нужно им дать такую возможность. Именно об этом говорится в указе президента РФ об обеспечении дошкольными учреждениями детей в возрасте от 1,5 лет.

Для 34 округа проблема обеспеченности ребятишек детскими садами — одна из самых актуальных. И это несмотря на то, что в регионе наблюдается спад рождаемости.

— Это связано с тем, что на Плющихинском жилмассиве строится много недорого жилья, которое для молодых семей становится первым. Они покупают здесь квартиры, у них появляются дети, возникает потребность в детских дошкольных учреждениях. Конечно, при строительстве нового жилья рассчитывается потребность жителей в социальной инфраструктуре, однако реальный спрос вносит свои коррективы, — рассуждает Сергей Конько. — Думаю, чтобы проблема дефицита мест в детских садах на нашем массиве была решена, здесь должны появиться еще два детских сада такой же вместимости. Площадки под них уже зарезервированы, что касается начала строительства, то о нем можно будет говорить после завершения действующей программы строительства детских садов.

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Обращений граждан по поводу нехватки мест в детских садах в приемную депутата поступает много. Однако, по его словам, жителям и самим стоит проявлять интерес к проблеме. Вовремя обращаться в отделы народного образования для включения ребенка в очередь, если положены какие-то льготы, готовить соответствующий пакет документов. — Там, где позволяют полномочия, мы стараемся помогать, — говорит депутат.

После запуска нового корпуса в трех корпусах детского сада будет 33 группы, которые смогут принять 1015 детей дошкольного возраста. Строительство здания вело ООО «СибРемонтСервис». Стоимость объекта — 210,7 млн рублей. Подключение к инженерным коммуникациям социальному объекту обеспечил основной застройщик микрорайона компания «Дискус плюс».

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