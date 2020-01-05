В ТОСЭР «Линево» еще один резидент

Инициатор проекта заявил о готовности создать в рабочем поселке Линево производство по выпуску изделий с помощью холодной штамповки и гибки. Директор ООО «ПрофильСталь» Денис Панченко отметил, что на этом сегменте рынка строительных материалов в регионе уже работают немало компаний, но спрос превышает предложение, что сказывается на ценах.

Сейчас инвестор уже набрал штат сотрудников из 15 человек, в перспективе — с загрузкой производства — он будет увеличен. Заключены договоры о поставке оборудования, а также соглашения с поставщиками сырья. Проведены переговоры с собственником промышленного здания, которое компания планирует арендовать. Оно находится на площадке ОАО «Линевский домостроительный комбинат», примыкающей к АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод». Общий объем инвестиций в проект составит 19 млн рублей. Срок реализации — 5 лет.

В качестве мер поддержки инвестор запросил присвоить проекту статус резидента ТОСЭР «Линево», который дает право на получение соответствующих льгот и мер господдержки.

И.о. министра экономического развития области Лев Решетников отметил, что проект не размещается на земле, выделенной под ТОСЭР, но находится на территории Линево, поэтому попадает под действие закона о территориях опережающего социально-экономического развития. На инвестсовете было принято решение присвоить инвестору статус резидента ТОСЭР и оказать необходимые меры поддержки.

ООО «ПрофильСталь», Линево создано в октябре 2019 году, УК — 100 тысяч рублей. Учредитель — Данил Панченко.

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