Нужно круглосуточно оставаться на связи с избирателями
06/01/2020, 09:36
Руководитель фракции ЛДПР в горсовете Новосибирска Евгений Лебедев об итогах партийного года, помощи подопечным и тысячах обратившихся избирателей:
— Евгений Владимирович, какие из событий уходящего года вы считаете наиболее значимыми для политической жизни региона? Какое участие в них приняла партия ЛДПР?
— Главная задача любой партии — обеспечить свое максимальное представительство в органах власти всех уровней: от сельсовета до Госдумы. Только так можно претворять в жизнь собственные программы, действуя в интересах избирателей и представляя их во властных структурах. Поэтому ЛДПР обязательно участвует в любых выборах, выставляя своих кандидатов. Текущий год исключением не стал. В ряде муниципальных образований региона прошли выборы, и я рад констатировать, что кандидаты от ЛДПР завоевали 11 депутатских мандатов. Это означает, что мы получили еще больше возможностей для отстаивания прав жителей области, особенно в сельских территориях, нуждающихся в пристальном внимании.
Если говорить о Новосибирске, то здесь, несомненно, основным политическим событием года стали выборы мэра, в которых участвовал и я. Должен сказать, что кампания выдалась достаточно тяжелой, но одновременно и очень насыщенной, ведь в ходе нее я провел сотни встреч с избирателями и получил опыт общения с горожанами, высказывающими мнение о том, как должен развиваться наш город.
— Над чем, как вы считаете, еще предстоит поработать партии, чтобы добиваться на выборах максимальных результатов?
— За прошедшие четыре года поддержка сибиряками ЛДПР выросла. Это свидетельствует о том, что доверие избирателей к нашей партии стало трендом, оспорить который нельзя. Значит, мы идем в верном направлении, и надо лишь активизировать работу с гражданами. Например, на своем округе, где люди хорошо знают меня по реальным делам как депутата горсовета, я занял на выборах первое место, опередив действующего мэра, в Дзержинском районе в целом — второе. Это показывает, как важна непосредственная работа с людьми, с их проблемами. И это тоже очень важный урок на будущее.
Не секрет, что одной из заметных тенденций политической жизни последних лет стала слабая обратная связь политиков и избирателей, это приводит к снижению активности граждан: на выборах мэра Новосибирска к избирательным урнам пришли чуть более 20% горожан. Победа на выборах в немалой степени зависит не только от авторитета партии, но и от узнаваемости ее кандидата. Это означает, что в процессе избирательной кампании надо идти на прямой контакт с людьми, проводя как можно больше встреч и круглосуточно оставаясь на связи со своими избирателями. Активность и открытость очень располагают к себе, я думаю, что на выборах 2020 года ЛДПР использует эту тактику в полной мере.
— Появились ли в политической жизни региона новые лица или новые идеи, которые показались вам интересными?
— Не возьмусь говорить обо всей региональной политической жизни, но в ЛДПР новые и интересные лица появляются постоянно. Любой неравнодушный человек не пройдет мимо партии, активно работающей в регионе: такие граждане становятся нашими сторонниками, сотрудничают с ЛДПР и вступают в партию. Думаю, по итогам следующих выборов мы сможем увидеть их в составе советов депутатов, где они будут уже не просто членами ЛДПР, но активными политическими фигурами. Несмотря на то, что Новосибирскую область относят к регионам «красного пояса», наша партия ощущает мощную поддержку новосибирцев и жителей области. На недавний митинг ЛДПР в День народного единства более 600 человек собрались в центре Новосибирска, чтобы отметить этот праздник вместе с партией.
Что касается интересных идей, то ЛДПР активно претворяет их в жизнь. Некоторые из акций становятся традиционными и проводятся из года в год. Например, в ходе акции «Из добрых рук — в добрые руки» партия оказывает погорельцам помощь вещами или предметами первой необходимости, наши активисты собирают книги и передают их в села, пополняя библиотечные фонды, а на автобусе ЛДПР периодически проводятся экскурсионные поездки для детей и жителей сельских районов.
Самые социально незащищенные категории населения — это дети и старики. Уже стартовала акция «Дед Мороз — в каждый дом», когда к семьям, в первую очередь, многодетным и малоимущим, а также в детдома приходит Дед Мороз с подарками. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев выступил с инициативой помощи малоимущим при сборе детей к учебному году. К сожалению, принятие этого законопроекта на федеральном уровне не прошло, но у себя в регионе мы сделали все возможное, проведя акцию «Собери ребенка в школу». Когда в стране шел перевод телевидения в цифровой формат, партия закупала оборудование, а волонтеры подключали его пожилым людям. Однажды и мне довелось принять участие в этой акции и подключить приставку 90-летней бабушке, которая живет одна, без телевизора и радиоприемника. Я, видимо, не смогу привыкнуть к таким человеческим трагедиям, поэтому свою подопечную навещаю и помогаю, чем могу.
Реализация всех наших инициатив не финансируется из бюджета: это средства ЛДПР, которые партия стремится использовать для помощи конкретным людям.
— Что вы могли бы назвать главными итогами партии в 2019 году на территории Новосибирской области?
— Для каждого человека самым значимым является то, что в трудный момент своей жизни он, нуждаясь в помощи, получил ее. Деятельность нашей партии отличается от других тем, что мы работаем не только в предвыборный период, но делаем это круглогодично, и одно из важных направлений работы — общественные приемные, которых открыто 24 — в регионе и в областном центре. На конец ноября в приемные со своими проблемами обратились более 7,5 тысяч человек и получили реальное содействие в решении проблем. Есть вопросы, работа над которыми ведется годами, но более половины обращений решается в пользу людей, свидетельство чему — сотни благодарностей, полученных нами от жителей региона.
Другая важная сфера деятельности — депутатская. О ней я могу рассказать на собственном примере. В 2015 году, когда велись выборы в горсовет, мной были собраны 52 наказа от избирателей — и более половины из них выполнены. Да, ряд наказов выполнить невозможно, если они требуют больших финансовых затрат или находятся в компетенции других уровней власти, но я убежден, что депутату многое по силам. Например, в Новосибирске есть много пешеходных мостов через малые реки. По моей инициативе в горсовете была создана рабочая группа, она проинспектировала все 52 моста, последовательно поставила их на учет, и в итоге нам удалось добиться ежегодного выделения из муниципального бюджета 2 млн рублей на содержание этих мостов.
Каждую пятницу я веду личный прием в Дзержинском районе. Зачастую человек рассчитывает на меня как на последнюю инстанцию, переступая порог приемной. И я не имею права на отказ, ведь люди избрали меня для того, чтобы я вникал в каждую проблему и оказывал помощь. Поэтому действую по принципу «Не можешь — не говори, а сказал — сделай!».
— Какие задачи стоят перед региональным отделением партии на 2020 год?
— В декабре в столице состоится юбилейный съезд партии — нам исполняется 30 лет, и это налагает на ЛДПР дополнительные обязательства: необходимо показывать реальные результаты. Мы продолжим развивать сеть общественных приемных, взаимодействуя с избирателями лично и в онлайн-формате. Будем работать с депутатским корпусом, потому что быть депутатом от оппозиционной партии — это сложная задача. Для этого планируем вести партшколу, в рамках которой станем учить тех, кто уже работает в органах власти, и тех, кто собирается это делать.
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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.
В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.
Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.
Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.
Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.
Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.
Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.
Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.
Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».
Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
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