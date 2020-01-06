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Истории успеха

Нужно круглосуточно оставаться на связи с избирателями

  • 06/01/2020, 09:36
Лебедев1
Руководитель фракции ЛДПР в горсовете Новосибирска Евгений Лебедев об итогах партийного года, помощи подопечным и тысячах обратившихся избирателей:

— Евгений Владимирович, какие из событий уходящего года вы считаете наиболее значимыми для политической жизни региона? Какое участие в них приняла партия ЛДПР?

 Главная задача любой партии  обеспечить свое максимальное представительство в органах власти всех уровней: от сельсовета до Госдумы. Только так можно претворять в жизнь собственные программы, действуя в интересах избирателей и представляя их во властных структурах. Поэтому ЛДПР обязательно участвует в любых выборах, выставляя своих кандидатов. Текущий год исключением не стал. В ряде муниципальных образований региона прошли выборы, и я рад констатировать, что кандидаты от ЛДПР завоевали 11 депутатских мандатов. Это означает, что мы получили еще больше возможностей для отстаивания прав жителей области, особенно в сельских территориях, нуждающихся в пристальном внимании.

«Новосибирск — это гораздо больше, чем вмещает в себя зал им. Каца»

Если говорить о Новосибирске, то здесь, несомненно, основным политическим событием года стали выборы мэра, в которых участвовал и я. Должен сказать, что кампания выдалась достаточно тяжелой, но одновременно и очень насыщенной, ведь в ходе нее я провел сотни встреч с избирателями и получил опыт общения с горожанами, высказывающими мнение о том, как должен развиваться наш город.

— Над чем, как вы считаете, еще предстоит поработать партии, чтобы добиваться на выборах максимальных результатов?

 За прошедшие четыре года поддержка сибиряками ЛДПР выросла. Это свидетельствует о том, что доверие избирателей к нашей партии стало трендом, оспорить который нельзя. Значит, мы идем в верном направлении, и надо лишь активизировать работу с гражданами. Например, на своем округе, где люди хорошо знают меня по реальным делам как депутата горсовета, я занял на выборах первое место, опередив действующего мэра, в Дзержинском районе в целом  второе. Это показывает, как важна непосредственная работа с людьми, с их проблемами. И это тоже очень важный урок на будущее.

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Не секрет, что одной из заметных тенденций политической жизни последних лет стала слабая обратная связь политиков и избирателей, это приводит к снижению активности граждан: на выборах мэра Новосибирска к избирательным урнам пришли чуть более 20% горожан. Победа на выборах в немалой степени зависит не только от авторитета партии, но и от узнаваемости ее кандидата. Это означает, что в процессе избирательной кампании надо идти на прямой контакт с людьми, проводя как можно больше встреч и круглосуточно оставаясь на связи со своими избирателями. Активность и открытость очень располагают к себе, я думаю, что на выборах 2020 года ЛДПР использует эту тактику в полной мере.

— Появились ли в политической жизни региона новые лица или новые идеи, которые показались вам интересными?

 Не возьмусь говорить обо всей региональной политической жизни, но в ЛДПР новые и интересные лица появляются постоянно. Любой неравнодушный человек не пройдет мимо партии, активно работающей в регионе: такие граждане становятся нашими сторонниками, сотрудничают с ЛДПР и вступают в партию. Думаю, по итогам следующих выборов мы сможем увидеть их в составе советов депутатов, где они будут уже не просто членами ЛДПР, но активными политическими фигурами. Несмотря на то, что Новосибирскую область относят к регионам «красного пояса», наша партия ощущает мощную поддержку новосибирцев и жителей области. На недавний митинг ЛДПР в День народного единства более 600 человек собрались в центре Новосибирска, чтобы отметить этот праздник вместе с партией.

Что касается интересных идей, то ЛДПР активно претворяет их в жизнь. Некоторые из акций становятся традиционными и проводятся из года в год. Например, в ходе акции «Из добрых рук  в добрые руки» партия оказывает погорельцам помощь вещами или предметами первой необходимости, наши активисты собирают книги и передают их в села, пополняя библиотечные фонды, а на автобусе ЛДПР периодически проводятся экскурсионные поездки для детей и жителей сельских районов.

Самые социально незащищенные категории населения  это дети и старики. Уже стартовала акция «Дед Мороз  в каждый дом», когда к семьям, в первую очередь, многодетным и малоимущим, а также в детдома приходит Дед Мороз с подарками. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев выступил с инициативой помощи малоимущим при сборе детей к учебному году. К сожалению, принятие этого законопроекта на федеральном уровне не прошло, но у себя в регионе мы сделали все возможное, проведя акцию «Собери ребенка в школу». Когда в стране шел перевод телевидения в цифровой формат, партия закупала оборудование, а волонтеры подключали его пожилым людям. Однажды и мне довелось принять участие в этой акции и подключить приставку 90-летней бабушке, которая живет одна, без телевизора и радиоприемника. Я, видимо, не смогу привыкнуть к таким человеческим трагедиям, поэтому свою подопечную навещаю и помогаю, чем могу.

Реализация всех наших инициатив не финансируется из бюджета: это средства ЛДПР, которые партия стремится использовать для помощи конкретным людям.

— Что вы могли бы назвать главными итогами партии в 2019 году на территории Новосибирской области? 

 Для каждого человека самым значимым является то, что в трудный момент своей жизни он, нуждаясь в помощи, получил ее. Деятельность нашей партии отличается от других тем, что мы работаем не только в предвыборный период, но делаем это круглогодично, и одно из важных направлений работы  общественные приемные, которых открыто 24 — в регионе и в областном центре. На конец ноября в приемные со своими проблемами обратились более 7,5 тысяч человек и получили реальное содействие в решении проблем. Есть вопросы, работа над которыми ведется годами, но более половины обращений решается в пользу людей, свидетельство чему  сотни благодарностей, полученных нами от жителей региона.

Другая важная сфера деятельности  депутатская. О ней я могу рассказать на собственном примере. В 2015 году, когда велись выборы в горсовет, мной были собраны 52 наказа от избирателей — и более половины из них выполнены. Да, ряд наказов выполнить невозможно, если они требуют больших финансовых затрат или находятся в компетенции других уровней власти, но я убежден, что депутату многое по силам. Например, в Новосибирске есть много пешеходных мостов через малые реки. По моей инициативе в горсовете была создана рабочая группа, она проинспектировала все 52 моста, последовательно поставила их на учет, и в итоге нам удалось добиться ежегодного выделения из муниципального бюджета 2 млн рублей на содержание этих мостов.

Каждую пятницу я веду личный прием в Дзержинском районе. Зачастую человек рассчитывает на меня как на последнюю инстанцию, переступая порог приемной. И я не имею права на отказ, ведь люди избрали меня для того, чтобы я вникал в каждую проблему и оказывал помощь. Поэтому действую по принципу «Не можешь  не говори, а сказал  сделай!».

— Какие задачи стоят перед региональным отделением партии на 2020 год?

 В декабре в столице состоится юбилейный съезд партии  нам исполняется 30 лет, и это налагает на ЛДПР дополнительные обязательства: необходимо показывать реальные результаты. Мы продолжим развивать сеть общественных приемных, взаимодействуя с избирателями лично и в онлайн-формате. Будем работать с депутатским корпусом, потому что быть депутатом от оппозиционной партии  это сложная задача. Для этого планируем вести партшколу, в рамках которой станем учить тех, кто уже работает в органах власти, и тех, кто собирается это делать.

Подготовила Евгения Серегина

Фото из личных архивов Евгения Лебедева

 

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