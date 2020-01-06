Нужно круглосуточно оставаться на связи с избирателями

— Не возьмусь говорить обо всей региональной политической жизни, но в ЛДПР новые и интересные лица появляются постоянно. Любой неравнодушный человек не пройдет мимо партии, активно работающей в регионе: такие граждане становятся нашими сторонниками, сотрудничают с ЛДПР и вступают в партию. Думаю, по итогам следующих выборов мы сможем увидеть их в составе советов депутатов, где они будут уже не просто членами ЛДПР, но активными политическими фигурами. Несмотря на то, что Новосибирскую область относят к регионам «красного пояса», наша партия ощущает мощную поддержку новосибирцев и жителей области. На недавний митинг ЛДПР в День народного единства более 600 человек собрались в центре Новосибирска, чтобы отметить этот праздник вместе с партией.

Что касается интересных идей, то ЛДПР активно претворяет их в жизнь. Некоторые из акций становятся традиционными и проводятся из года в год. Например, в ходе акции «Из добрых рук — в добрые руки» партия оказывает погорельцам помощь вещами или предметами первой необходимости, наши активисты собирают книги и передают их в села, пополняя библиотечные фонды, а на автобусе ЛДПР периодически проводятся экскурсионные поездки для детей и жителей сельских районов.

Самые социально незащищенные категории населения — это дети и старики. Уже стартовала акция «Дед Мороз — в каждый дом», когда к семьям, в первую очередь, многодетным и малоимущим, а также в детдома приходит Дед Мороз с подарками. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев выступил с инициативой помощи малоимущим при сборе детей к учебному году. К сожалению, принятие этого законопроекта на федеральном уровне не прошло, но у себя в регионе мы сделали все возможное, проведя акцию «Собери ребенка в школу». Когда в стране шел перевод телевидения в цифровой формат, партия закупала оборудование, а волонтеры подключали его пожилым людям. Однажды и мне довелось принять участие в этой акции и подключить приставку 90-летней бабушке, которая живет одна, без телевизора и радиоприемника. Я, видимо, не смогу привыкнуть к таким человеческим трагедиям, поэтому свою подопечную навещаю и помогаю, чем могу.

Реализация всех наших инициатив не финансируется из бюджета: это средства ЛДПР, которые партия стремится использовать для помощи конкретным людям.