На подарки к 23 Февраля тратят меньше, чем к 8 Марта в Новосибирске

Траты на подарки мужчинам к 23 февраля стали меньше, чем женщинам на 8 Марта. Опрос был проведен среди 1600 россиян, среди которых были и новосибирцы.

Согласно порталу Superjob, своим коллегам по работе и родным на День защитника Отечества подарки будут дарить 69% женщин и 32% мужчин.

— В среднем на них готовы потратить 3600 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушкам готовы подарить презент 66% мужчин и 61% женщин.

Траты на подарки к 8 марта составляют около 3900 рублей.

Работодатели больше всего щедры к сотрудницам, чем к сотрудникам. Так премия к 23 февраля в этом году будет у 23% компаний, а к 8 марта – 26%. 52% компаний готовят корпоративы к Международному женскому дню. Это на 4% больше чем к 23 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии рассказали, сколько залпов арт-салюта будет 23 февраля в Новосибирске.