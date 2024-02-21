Продажу автомобиля без согласия супруга могут запретить

В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга. Соответствующий документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.

На сегодняшний день сделки с транспортом разрешено заключать без согласия второго супруга, потому как первый действует якобы в интересах обоих. При этом о согласии необходимо позаботиться только для сделок с недвижимостью и, если согласие не было получено, можно признать сделку недействительной в судебном порядке.

— Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами (автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами, снегоходами) необходимо получить письменное согласие другого супруга, — говорится в проекте закона.

Изменения предлагается внести в ст. 35 Семейного кодекса «Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов».

Ранее редакция сообщала, что Lada Priora стала самым быстро продаваемым автомобилем с пробегом.