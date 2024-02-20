В мэрии рассказали, сколько залпов арт-салюта будет 23 февраля в Новосибирске

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Новосибирске прогремит салют. Четыре гаубицы и четыре салютные установки, размещенные на улице Обской, сделают 30 залпов. Салют запланирован на 21:00.

— Для безопасности новосибирцев дорожное движение в этой локации будет ограничено, — отметили в сообщении мэрии Новосибирска.

Отдельно отмечается, что парковка у здания на Обской, 2 будет ограничена с 8.00 до окончания торжественной церемонии.

Как сообщили в департаменте по ЧС Новосибирска, артиллерийские салюты будут организованы по приказу Министерства обороны РФ во всех городах дислокации армейских подразделений.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за арт-салюта 23 февраля перекроют площадь Будакова в Новосибирске. Площадь будет перекрыта с 8 утра до 10 вечера.